Final Fantasy VII: Remake Intergrade viene eseguito "a 30 fotogrammi al secondo stabili" per Switch 2

HQ

Final Fantasy VII: Remake Intergrade per Switch 2 ha ricevuto grandi elogi dai visitatori e dai media della Gamescom, che sono rimasti particolarmente colpiti da come il gioco funziona bene sul dispositivo. Questo ha portato molti a sperare che il gioco girasse a 60 fotogrammi al secondo, motivo per cui Square Enix ha ora scelto di chiarire la situazione tramite Instagram.

Scrivono che il gioco gira "a 30 fotogrammi al secondo stabili offrendo prestazioni fluide e immagini nitide". Il gioco girava anche a 30 fotogrammi al secondo su PlayStation 4, ma secondo coloro che hanno avuto modo di giocarci (incluso il corrispondente di Gamereactor), sembrava migliore e funzionava più fluidamente su Switch 2 che sul fidato cavallo di battaglia di Sony.

Final Fantasy VII: Remake Intergrade uscirà sia su Switch 2 che su Xbox Series S/X entro la fine dell'anno. Cosa ne pensate della notizia dei 30 fotogrammi stabili al secondo per l'avventura di Cloud su Switch 2?