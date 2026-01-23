Final Fantasy VII: Remake Intergrade viene lanciato con uno sconto a sorpresa su Switch 2 e Xbox

HQ

Ieri, Final Fantasy VII: Remake Intergrade è stato finalmente rilasciato sia per Switch 2 che per Xbox Series S/X in un'edizione davvero bella che ha ricevuto recensioni costantemente positive, non ultimo da parte nostra di Gamereactor. Se non hai ancora avuto modo di prenderlo, abbiamo un bel consiglio per te.

Square Enix ha un'offerta speciale sia sull'eShop che sull'Xbox Store per Final Fantasy VII: Remake Intergrade, dove per una settimana costa £39,99/€49,99 per l'edizione Standard e £54,99/€69,99 per l'edizione Digital Deluxe. L'offerta scade il 31 gennaio, quindi sbrigati se vuoi risparmiare una buona somma su questo gioco di ruolo assolutamente magistrale.