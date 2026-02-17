Final Fantasy VII: Remake - Parte 3 è in fase di sviluppo con PC come piattaforma principale

HQ

Come molti di voi, attendiamo con impazienza l'uscita della terza parte della saga Final Fantasy VII: Remake. La prima parte è stata recentemente lanciata sia per Switch 2 che per Xbox Series S/X, e ha venduto bene - cosa che piacerà a Square Enix, che non è rimasta del tutto impressionata dalle prestazioni dei giochi su PlayStation 5.

Quando arriverà il terzo capitolo, sembra destinato a essere un rilascio multiformato su PC, PlayStation 5, Switch 2 e Xbox Series S/X. Ma questo ha portato molti a credere che la grafica possa risentirne quando gli sviluppatori non potranno più concentrarsi su un unico formato. Fortunatamente, sembra che Square Enix abbia tutto sotto controllo. Ecco cosa ha detto il regista Naoki Hamaguchi in un'intervista con Automaton:

"Sia la versione Nintendo Switch 2 che quella Xbox sono state accolte in modo incredibilmente positivo e hanno generato molto interesse online, e questa attenzione mi ha anche fatto capire quante persone siano preoccupate per questo problema. Tuttavia, la nostra decisione di passare a multipiattaforma con la serie FFVII Remake non diminuirà in alcun modo la qualità del terzo capitolo. La nostra struttura di sviluppo semplicemente non funziona così fin dall'inizio.... Suppongo che dovrò continuare a dirlo (ride)."

In effetti, Square Enix sviluppa principalmente per PC piuttosto che per console. Hamaguchi spiega il ragionamento:

"La serie FFVII Remake ha venduto molto bene su piattaforme come Steam ed Epic Games Store, quindi sviluppiamo asset tenendo conto del vasto mercato PC. In effetti, i nostri asset 3D sono creati al massimo livello di qualità, basandosi sul PC come base.

"Quando è uscito FFVII Rebirth, si parlava di come la versione PC fosse migliore di quella PS5, e la nostra filosofia non cambierà per il terzo capitolo. Come principio fondamentale, non progettiamo gli asset per soddisfare il minimo di baseline. Invece, li creiamo prima per ambienti di alto livello."

Dopo PC, gli altri formati vengono trattati singolarmente, ma il gioco è progettato per apparire il più bello possibile sull'hardware più potente possibile e poi ridimensionato per ogni formato. Detto ciò, la PlayStation 5 Pro (e presumibilmente anche la Xbox Series X) non dovrebbero aspettarsi le versioni migliori:

"Parlando in termini puramente tecnici, categorizziamo internamente PS5 e PS5 Pro come 'piattaforme di fascia media'. Rispetto ai PC di fascia alta, le dimensioni delle texture possono variare di circa 1,5 a 2 volte, il caricamento della mesh di 1,5 a 2 volte e il numero di poligoni di più di tre volte. Ecco quanto può essere grande la differenza."

Considerando quanto bene si siano comportati finora, non sembra esserci motivo di preoccuparsi, ma per chi vuole saperne di più su come funziona il team di Final Fantasy VII: Remake (a un livello piuttosto approfondito), consigliamo di leggere l'intervista linkata sopra.

Non sappiamo ancora quando uscirà la terza parte, ma molti analisti e insider hanno detto che il 2027 o il 2028 è probabile, dato che ci sono stati quattro anni tra i due giochi attuali.