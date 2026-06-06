Final Fantasy VII: Revelation annunciato al Summer Game Fest, sarà lanciato nella primavera 2027

Geoff Keighley ha promesso che il Summer Game Fest si sarebbe concluso con una grande avventura per giocatore singolo e, accidenti, ha mantenuto le promesse. Per concludere la serie piuttosto eccellente di quest'anno, Square Enix è salita sul palco per condividere il primo trailer della parte finale della Trilogia Final Fantasy VII: Remake, ora ufficialmente conosciuta come Final Fantasy VII: Revelation.

Previsto per il lancio nella stessa data su tutte le piattaforme (sì, nessun debutto sfalsato a partire da PlayStation 5), il progetto molto atteso dovrebbe fare il suo grande arrivo nella primavera del 2027, con ulteriori novità e informazioni da condividere sul gioco in futuro.

Quello che sappiamo è che offrirà una versione "perfetta" del combattimento ibrido azione-strategia in tempo reale, includerà Vincent Valentine (doppiato da Matt Mercer) come personaggio giocabile, offrirà viaggi istantanei nel mondo più ampio tramite la nave Highwind, la possibilità di lanciare incantesimi di evocazione e accogliere Ifrit e simili nel gruppo. e tutto nel tentativo di portare la lotta contro Sephiroth come Cloud e la banda per una battaglia finale, conclusiva ed epica in cui è in gioco il destino dell'intero mondo.

Tenendo conto di tutte queste informazioni, vale la pena notare che il progetto debutterà su PC, PS5, Xbox Series X/S e Switch 2 da qualche parte nella primavera del 2027.