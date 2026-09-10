Final Fantasy VII: Revelation Anteprima: Square Enix cerca di offrire un'esperienza premium di proporzioni titaniche

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Ci sono pochi giochi che mi entusiasmano di più di Final Fantasy VII: Revelation. Certo, è un remake di un classico amato, ma è anche un remake come qualsiasi altro sia mai esistito e forse mai esisterà. Siamo in un periodo in cui alcuni remake aggiornano semplicemente grafica e prestazioni di un progetto, magari aggiungendo qualche miglioramento al gameplay prima di chiudere la questione. Nel frattempo, i team di Square Enix hanno deciso di dividere il loro remake di maggior profilo in tre parti complete, ognuna complessa e di vasta portata a pieno titolo, con un'identità visiva completamente modernizzata, nuovo gameplay e combattimento, tantissime cutscene CGI completamente renderizzate, doppiaggio e interpretazioni da fine a fine, oltre a innumerevoli missioni secondarie e mini-giochi per farti perdere tempo. Il punto è che anche il critico più severo del movimento dei remake può guardare questa trilogia e rimanere perplesso.

Ora che è stato confermato che Final Fantasy VII: Revelation uscirà simultaneamente su PC, PS5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch 2 l'8 aprile, posso aggiungere che ho avuto l'opportunità di provare il gioco e di vivere una parte dell'azione. Ma c'è una grande avvertenza da considerare, ovvero che ho avuto un'ora con il gioco. Per un progetto della scala e della grandiosità di FFVII: Revelation, un'ora è appena la superficie, anzi, lascia a malapena un graffio...

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Lasciate che vi illustri il punto in cui è iniziata questa versione di anteprima. Siamo all'inizio del Capitolo 4, il che significa che diverse ore di trama chiave si sono già sviluppate e allo stesso modo alcuni personaggi principali sono ora assenti. Cloud e Tifa sono... altrove (se lo sai, lo sai), il che significa che questa sessione di anteprima ha il resto della squadra al timone, ovvero Yuffie, Barrett, Red XIII, Cait Sith e i nuovi arrivati di Cid Highwind e Vincent Valentine. A proposito di Cid, questo capitolo inizia a bordo della Highwind, la nave aerea che puoi usare per viaggiare attraverso l'intero mondo di Final Fantasy VII, ed è in questo momento che ho avuto per la prima volta un assaggio della pura portata di questo lavoro conclusivo.

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Dopo alcune cutscene e un breve tutorial su quali servizi offre l'Highwind, mi è permesso di prendere il volante e scegliere la direzione che voglio esplorare. L'intera mappa del mondo era a disposizione, il che significava che avrei potuto scegliere di tornare a Gold Saucer o Junon per vedere come queste aree sono cambiate dopo gli eventi di Final Fantasy VII: Rebirth. Tuttavia, a me sembrava un po' banale e noioso considerando i limiti di tempo, lasciando due opzioni da scegliere tra le nuove zone giocabili di Wutai e Mideel. Poiché Yuffie era una parte chiave di questo capitolo, mi è sembrato giusto riportare a casa il ninja effervescente.

Come rapida barra laterale, questo è stato un altro punto in cui la scala del gioco si è resa chiara: la prima volta prendi il volante dell'Highwind e il mondo ti viene consegnato come un maialino su un piatto, la tua bussola viene presto sopraffatta da obiettivi, missioni secondarie, compiti e così via. Ho dovuto prendermi un momento per elaborare semplicemente il numero enorme di opportunità che si presentavano contemporaneamente. Una parte di me era curiosa se ciò fosse dovuto alla natura di una versione anteprima, solo per vedere un frammento riflesso di questo afflusso di opzioni di quest nella presentazione più ampia del gameplay recentemente (come si vede sotto). In sostanza, aspettatevi un gioco di proporzioni titaniche.

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Così ho spinto a tutta velocità con l'Highwind, viaggiando con migliaia di unità fino a superare i confini di Wutai. Puoi uscire dall'Highwind senza soluzione di continuità sopra una regione per planare e paracadutarti nella zona come preferisci, ma dato che Wutai era nuovo e aveva una storia centrale da seguire, sono stato trascinato in una cutscene che mostrava Yuffie e la sua banda mentre mettevano piede sulle famose coste della regione. È qui che ho iniziato a realizzare (o forse ricordare) un altro elemento che sottolinea la scala di questo gioco, ovvero che Final Fantasy VII: Revelation sembra avere ore e ore e ore di cutscene completamente animate e doppiate. In effetti, ho passato almeno un terzo della mia sessione di gioco immerso in cutscene e sviluppo chiave della storia, quindi aspettatevi più che mai su questo fronte dalla versione completa.

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Il level design di Wutai è molto simile alle altre regioni introdotte in FFVII: Rebirth. Ci sono percorsi più stretti e lineari attraverso giungle e templi appositamente progettati, abbinati a aree più aperte dove puoi avventurarti sempre più liberamente e sfruttare al massimo la tua cavalcatura Chocobo. Dato che Revelation è più grande di quanto Rebirth possa mai essere, anche i Chocobo sono stati leggermente migliorati con meccaniche di movimento e planata per rendere la navigazione un po' più facile. Per aree molto più aperte come le Praterie, questo probabilmente sarà di grande aiuto, ma a Wutai la fitta chioma della giungla e le infrastrutture urbane hanno reso la gestione dei Chocobo un po' difficile.

Attraversando le giungle verso l'area principale di Wutai, ho incontrato qualche mostro o nemico, che ha portato a scatenare combattimenti. Quello che avete imparato da Remake e Rebirth è tornato in piena forza riguardo alle meccaniche d'azione in tempo reale unite a incantesimi e abilità a turni. La differenza principale è che, poiché il gruppo giocabile è più vasto e dà al giocatore più controllo su chi vuole effettivamente usare, puoi scegliere chi compone il tuo trio principale, e per questa versione di anteprima avevo Yuffie in testa e poi supportata da Cid e Vincent Valentine per mettere alla prova i nuovi eroi. Cid è tutto sul controllo e sull'uso della sua lunga lancia per colpire i nemici da lontano, usando poteri centrati sul vento per sollevare gli avversari in cielo. Vincent Valentine è una figura più letale e orientata ai danni che usa armi a distanza per abbattere i nemici da lontano, permettendo ai suoi poteri soprannaturali di proteggerlo quando i nemici si avvicinano. Entrambi sembravano aggiunte meritevoli e significative al roster, ma se devo essere sincero, solo Vincent probabilmente entrerebbe nel mio gruppo principale di tre giocatori, in parte per le sue abilità e il modo in cui gioca, ma anche perché è semplicemente troppo stiloso per lasciarlo a bordo campo.

Dopo alcune battaglie e molte altre cutscene incentrate su Yuffie e i suoi legami con la regione di Wutai, sono arrivato all'area principale dell'hub, che si sta rivelando uno dei luoghi più grandiosi della trilogia del remake fino ad oggi. Intorno a una piazza centrale lastricata con un tempio impressionante al centro, c'erano diversi edifici e templi molto più grandi, fatti per assomigliare all'architettura feudale asiatica. C'erano negozi da visitare, venditori con cui parlare, missioni da prendere ancora più compiti aggiuntivi, e tutto questo si aggiunge a un'esplorazione molto più libera grazie all'arrivo della pistola rampino, permettendo al gruppo di arrampicarsi edifici e aprire i bauli nascosti sui tetti. Il rampino risultava un po' rigido e rigido, come se ci fosse lavoro e miglioramento per farlo fluire un po' meglio e funzionare con meno quirk al lancio. Ma l'idea c'è e ti dà una vasta gamma di libertà di movimento sul fronte degli spostamenti, specialmente quando salti e salti sopra i tetti dei templi di Wutai e arrampicati i molti, tantissimi piani unici di ogni edificio.

Dopo aver incontrato qualche volto familiare - e anche una serie di nuovi personaggi - il mio tempo con la versione preview è giunto al termine. Appena ho iniziato ad avventurarmi nel mondo più ampio e in tutta Wutai, l'esperienza è giunta al termine, lasciandomi con un'enorme raccolta di domande e altre domande su come Square Enix voglia chiudere questa trilogia con un fiocco così imponente. I pensieri immediati che mi sono venuti in mente riguardano l'ambizione quasi sfrenata mostrata in questo gioco. È un vero gigantesco di videogioco, ma che sembra riflettere la qualità che ci aspettiamo in passato con Remake e Rebirth. Quando uscirà all'inizio di aprile, Final Fantasy VII: Revelation punterà a consumare tutto il vostro tempo, vorrà rubare completamente tutta la vostra attenzione, si sta profilando come una conclusione di tale portata ridicola che pochi riusciranno a eguagliarla. È per tutti questi motivi che mi ritrovo assolutamente rapito ed entusiasta dall'idea di questo gioco, ma anche un po' spaventato.

Come scendere dall'Highwind per la prima volta e vedere davanti a te un mondo di opportunità, c'è un elemento di meraviglia in un gioco di tale portata. Ma è anche un po' spaventoso sia per sapere cosa succederà sia per sapere se riuscirà o meno a fare atterraggio. Anche se sono un po' preoccupato per il gonfiore di questo progetto, non ho dubbi che la qualità ci sarà, soprattutto considerando le forze creative e il talento presenti e chi ha dimostrato le proprie capacità in più occasioni in passato. Quindi arriva Final Fantasy VII: Revelation e arriva quel fatidico giorno di giudizio contro Sephiroth. Aprile 2027 non può arrivare abbastanza presto.