Final Fantasy VII: Revelation confermato il lancio l'8 aprile

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Quando è diventato chiaro che Sega e Atlus avrebbero voluto lanciare Persona 4 Revival a febbraio 2027, molti hanno iniziato a chiedersi se avremmo avuto una ripetizione degli eventi nel 2024. All'epoca, abbiamo visto sia Persona 3 Reload che Final Fantasy VII: Rebirth uscire a poche settimane a febbraio, e dato che anche Persona 4 Revival arriverà a febbraio (ammettiamolo, tre anni dopo), e dato che FFVII: Revelation era previsto per la primavera, la domanda si è concentrata sul fatto che ci fosse una seconda possibilità. Non sarà così.

Non temere, fan dei JRPG, non avrete bisogno di sparire i titoli di coda su Persona 4 Revival tra un paio di settimane per avere spazio per tuffarvi direttamente in FFVII: Revelation, dato che quest'ultimo è stato ufficialmente datato durante la trasmissione di State of Play, e arriverà un po' più tardi.

Per essere precisi, Final Fantasy VII: Revelation uscirà su PC, PS5, Xbox Series X/S e Switch 2, tutti l'8 aprile 2027. Questa sarà la data in cui Square Enix cercherà di concludere la sua trilogia di remake, che è stata in sviluppo da circa un decennio ormai.

L'annuncio è stato condiviso insieme a una serie di nuovi gameplay per il progetto, non ultimo nel trailer della data di uscita che potete vedere qui sotto, ma anche in un trailer narrativo più complesso, che si concentrava su come l'Highwind viene incorporato; che tipo di altri personaggi ci si può aspettare di incontrare lungo il percorso; come il combattimento viene migliorato e migliorato ulteriormente; cosa aspettarsi dai nuovi personaggi giocabili Vincent Valentine e Cid; e anche il ritorno di Queen's Blood con Red XIII al centro.

Dai un'occhiata a tutto questo gameplay qui sotto per un assaggio davvero saporevole di Final Fantasy VII: Revelation prima del lancio tra circa sette mesi.

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