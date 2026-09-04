Final Fantasy VII: Revelation richiedono un download digitale per tutte le edizioni fisiche

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Durante gli eventi Sony di ieri, abbiamo appreso che Final Fantasy VII: Revelation sarà lanciato su PC, PlayStation 5, Switch 2 e Xbox Series S/X. E per chi vuole esporre il gioco sulla propria libreria, saranno disponibili anche edizioni fisiche per le console.

Ma... c'è un problema. Le copie fisiche non saranno particolarmente fisiche. Per la Switch 2, sarà consegnato su una Game Key Card, il che, come al solito, significa che dovrai scaricare il gioco. E Square Enix chiarisce che anche chi acquista il disco per PlayStation 5 o Xbox Series S/X si troverà quasi nella stessa situazione:

"È necessaria una connessione internet per scaricare dati aggiuntivi del gioco per poter giocare alla versione fisica del gioco."

In breve, se vuoi giocarci tra dieci o vent'anni e spolverare il disco, ma scopri che i server sono stati chiusi, sei sfortunato a meno che tu non abbia già scaricato il gioco. Una soluzione che sospettiamo non soddisferà del tutto a tutti.