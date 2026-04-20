Final Fantasy VII riceve un trattamento da gioco da tavolo

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Final Fantasy VII rimane il gioco più amato della longeva serie di Square Enix, e ha dato origine a numerosi spin-off e progetti successivi. Questo include cose come un anime e un film CGI e ora è il momento di un altro progetto.

Questa volta si tratta di un gioco da tavolo chiamato Final Fantasy VII: Ascend the Shinra Building, una nuova versione del popolare Gatto e la Torre di Arclight. L'obiettivo è costruire la Torre Shinra insieme a un massimo di quattro amici, una struttura che diventa sempre più instabile man mano che si sale. L'obiettivo è raggiungere l'ottavo livello, ma purtroppo ci sono anche nemici del gioco che rendono ancora più difficile scalare la torre.

Final Fantasy VII: Ascend the Shinra Building è disponibile per l'acquisto sul sito ufficiale di Square Enix, dove puoi trovare altre immagini e informazioni aggiuntive, e sarà rilasciato all'inizio del 2027.