Final Fantasy VII riceve un trattamento da gioco da tavolo
Tu e fino a quattro amici avete il compito di scalare la torre iconica da Midgar nel prossimo edificio Ascend the Shinra.
Final Fantasy VII rimane il gioco più amato della longeva serie di Square Enix, e ha dato origine a numerosi spin-off e progetti successivi. Questo include cose come un anime e un film CGI e ora è il momento di un altro progetto.
Questa volta si tratta di un gioco da tavolo chiamato Final Fantasy VII: Ascend the Shinra Building, una nuova versione del popolare Gatto e la Torre di Arclight. L'obiettivo è costruire la Torre Shinra insieme a un massimo di quattro amici, una struttura che diventa sempre più instabile man mano che si sale. L'obiettivo è raggiungere l'ottavo livello, ma purtroppo ci sono anche nemici del gioco che rendono ancora più difficile scalare la torre.
Final Fantasy VII: Ascend the Shinra Building è disponibile per l'acquisto sul sito ufficiale di Square Enix, dove puoi trovare altre immagini e informazioni aggiuntive, e sarà rilasciato all'inizio del 2027.