Final Fantasy XIV lancia su Switch 2 la prossima settimana

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Square Enix ha portato notizie entusiasmanti a tutti i possessori di Switch 2 durante il fine settimana. Come già sapevamo, Final Fantasy XIV sta arrivando sulla piattaforma, cosa che prima era considerata impossibile perché la Switch originale semplicemente non era abbastanza potente.

Detto ciò, la Switch 2 è stata paragonata in termini di prestazioni con la Xbox Series S, e il gioco è già disponibile su quella console, quindi sappiamo che gira bene. Fortunatamente, non dovrai aspettare molto, dato che il lancio è previsto per il 4 agosto... E in realtà migliora ancora.

Come parte del lancio del gioco, sarà rilasciato come una versione di prova estesa (che include l'espansione Heavensward, tra le altre cose), che potrai goderti completamente gratis per un mese per vedere se fa per te.

Potresti voler iniziare a liberarti di qualche gioco o acquistare una scheda di memoria più grande, dato che sarà il titolo Switch 2 più grande fino ad oggi, con un peso di 117 gigabyte. Saranno disponibili diverse edizioni; Ecco la lista completa: