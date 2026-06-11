Final Fantasy XVI, Kingdom Come: Deliverance e Life is Strange arrivano questo mese sul catalogo di giochi PS Plus

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Un altro mese, un altro carico di giochi aggiunti al catalogo di giochi di PlayStation Plus. Gli abbonati Premium e Extra potranno godersi questo mese un catalogo ricco di RPG fantasy, con tanti mondi oscuri e crudi in cui perdersi, insieme ad esperienze più luminose per chi è stufo di spade e stregoneria.

In testa della lista del PlayStation Blog c'è Final Fantasy XVI. Il primo vero action-RPG della serie principale ci mette nei panni dell'eroe burbero Clive Rosfield, incaricato di proteggere il fratello minore e che deve lottare per il destino del suo regno e della sua famiglia. A proposito di regni, Kingdom Come: Deliverance è il nostro prossimo grande RPG in arrivo su PlayStation Plus Extra e Premium, dove avremo l'opportunità di esplorare le umili origini di Henry of Skalitz, ora con prestazioni ancora più robuste su PS5.

Infine, c'è il successo AA dell'anno scorso Blades of Fire, che ci porta in un mondo dark fantasy senza acciaio, dove solo il nostro protagonista può continuare a forgiare armi per combattere una regina malvagia. Dal giocatore singolo al multiplayer, l'edizione standard di Black Desert arriva più avanti nel mese, dandoci accesso all'edizione standard dell'MMORPG.

Al di fuori degli RPG, ci sono Life is Strange: Double Exposure, Farming Simulator 25, Sonic X Shadow Generations, e per gli abbonati PlayStation Plus Premium, c'è Gitaroo Man, un classico gioco ritmico per PS2.

Gitaroo Man e Final Fantasy XVI si uniscono al Game Catalog il 16 giugno. Sonic X Shadows Generations arriva il 10. Life is Strange e Kingdom Come arrivano il 23, e gli altri titoli arrivano nel Game Catalog il 30.