Final Fantasy XVI produttore non esclude che il prossimo gioco principale possa essere a turni

Di recente abbiamo riferito che Square Enix si è trovata di fronte alle richieste degli azionisti durante la sua ultima presentazione finanziaria di concentrarsi ancora una volta sul combattimento a turni. Questo è stato fatto alludendo al successo di Clair Obscur: Expedition 33, così come al fatto che l'ultimo gioco di ruolo incentrato sull'azione dello studio ha venduto peggio del previsto.

In un'intervista con Anime News Network,Final Fantasy XVI al produttore Naoki Yoshida è stato chiesto se il prossimo gioco numerato di Final Fantasy potrebbe essere a turni, e non sembra essere qualcosa che sta escludendo. Al contrario, sembra lasciarlo completamente aperto:

"Con questa questione di azione a turni o azione, si tende a isolare il gameplay solo al sistema di combattimento. Questo non tiene conto del tipo di gioco che i creatori vogliono offrire ai giocatori. Ad esempio, in base a una certa qualità grafica che vogliamo presentare ai nostri giocatori, o alla narrazione che vogliamo offrire ai nostri giocatori, si riferisce al modo in cui impostiamo i sistemi di gioco attorno ad essa. Ciò include il sistema di combattimento, il design del gioco e l'atmosfera del gameplay. Non è una risposta chiara, se diventerà tutto a turni o se diventerà più basato sull'azione.

Non sarò necessariamente su Final Fantasy 17, quindi non vogliamo ostacolare o limitare il nostro futuro direttore o chiunque produrrà i giochi come 17 o addirittura 18. Non vogliamo metterli su un binario".

Cosa ne pensi, Final Fantasy XVII dovrebbe essere d'azione o a turni se puoi scegliere?