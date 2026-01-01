Finale della quinta stagione di Stranger Things

HQ

Hawkins, 6 novembre 1983.

È allora e dove tutto è iniziato per i personaggi di finzione. Per chi di noi era davanti alla TV, era l'estate del 2016, e questo significa che li seguivamo da quasi dieci anni. Ma ora, dopo 42 episodi, è finita. Perciò è stato più triste che da tempo sedermi davanti allo schermo stasera per l'ultimo episodio intitolato "The Rightside Up".

Dopo sette episodi, divisi in due volumi pubblicati a un mese di distanza, l'attesa fortunatamente non è stata così lunga questa volta per l'ottavo e ultimo. I fratelli Duffer hanno avuto tutta la stagione per mettere in ordine i pezzi della battaglia finale. Perché è proprio qui che siamo ora: nessun filo da lasciare libero, nessun cliffhanger (o...?) per una nuova stagione che venga impostata come scena finale. Ora è la banda contro il mostro Vecna, e così l'inizio dell'episodio otto inizia poco dopo che la maggior parte di loro è passata attraverso il portale verso The Upside Down. Come sapete, avevano una torre su cui scalare e lì cercavano di impedire che Vecna facesse schiantare un altro mondo con il loro. Non rivelerò altro, ed è qui che questo episodio finale di due ore diventa incredibilmente difficile da recensire. Ma ovviamente farò tutto ciò che è in mio potere.

La quinta stagione è stata a tratti incerta. Mi è piacito gran parte - ma avevo le mie lamentele. Forse la principale è che gran parte del mistero e dell'inquietante delle stagioni precedenti si sono ora trasformati in qualcosa di completamente diverso. Ovviamente, si può vedere come una progressione naturale - man mano che i bambini crescono, cresce tutto ciò che li circonda. Per me, sembra un po' più chiaro che Netflix abbia dato ai fratelli Duffer l'opportunità di creare e mostrare ciò che vogliono. Quindi, non c'è più quella roba inquietante e provocante. Tutto è spettacolare quanto può essere. Questo non significa, tuttavia, che non sia divertente. Perché lo è, ancora. Il finale ovviamente non fa eccezione rispetto a ciò che è stato il resto della stagione in termini di ambizione e dimensioni. Spesso sembra di guardare un lungometraggio, ed è proprio qui che queste due ore funzionano meglio. Perché al finale viene dato abbastanza tempo. In praticamente ogni modo che si possa desiderare. Dove pensavo che grandi momenti del volume 2 fossero stati in piedi e calpesti, il contenuto dell'episodio finale sembra incredibilmente ben bilanciato. Ci sono alcuni flashback inutili che ci ricordano cosa è stato. Quello che tutti hanno passato. Ci sono anche molti discorsi preparati e, senza rivelare davvero nulla, avrei voluto che la posta in gioco e le conseguenze fossero state un po' più alte alla fine.

Ma durante la sua generosa durata, riesce a offrirci un finale spettacolare che a volte risulta sorprendente. Ma in realtà è ciò che accade dopo che il fumo della polvere da sparo si è diradato che è più commovente. Quando Stranger Things ritrova la sua anima. Quando si tratta di più di amicizia e della storia di formazione che è sempre stata intravistrata sotto il soprannaturale può brillare. Perché la cosa più importante per me non era davvero che pensassi che quello che stava succedendo fosse bello e grandioso. La cosa più importante era che mi sentivo emotivamente soddisfatta. Che le questioni in sospeso sarebbero state chiuse e che, una volta lasciato Eleven, Will, Dustin, Lucas, Mike, Max, Joyce, Jim e gli altri personaggi, li ho lasciati senza sentirmi minimamente frustrato.

L'episodio finale ci riesce. Principalmente perché abbiamo un epilogo che non sembra affrettato per niente. Ti prendi il tuo tempo per concludere davvero tutto quando la battaglia è finita. Sembra anche naturale per quanto riguarda ciò che accade - e anche se le carte sono giocate un po' troppo sul sicuro e praticamente abbastanza prevedibile, mi sono comunque sentito soddisfatto. Ci sono sicuramente cose di cui lamentarsi, però. Se pensavo che Eleven fosse stata messa fuori nella seconda metà della stagione, per fortuna fanno un buon lavoro nel darle più spazio qui. Tuttavia, sembra ancora che il cast dei personaggi sia cresciuto un po' troppo. La dottoressa Kay (Linda Hamilton), che apparve a intervalli regolari durante la stagione, si sente completamente trascurata. A parte qualche azione e peso in alcuni episodi precedenti, ora è diventata un personaggio che resta davanti alla telecamera e appare cupo. Ci sono anche altri punti interrogativi su altre cose e altre che forse sono nel complesso banali ma che comunque evidenziano il problema che un numero sempre crescente di ruoli ha portato con sé.

Col senno di poi, penso che forse la battaglia finale contro Vecna sarebbe stata più naturale già la scorsa stagione. Che fosse stato fatto un po' più lungo e legato lì. Perché forse il problema più grande della quinta stagione è il fatto che ne abbiamo già vista così tanto e che, per essere un po' critici, erano per lo più sette episodi dedicati alla preparazione per la battaglia finale. Allo stesso tempo, è difficile non apprezzare molto di ciò che abbiamo visto. E sì, l'ultimo episodio è il migliore della stagione. Nonostante abbia di gran lunga la durata più lunga di tutte e otto, riesce comunque a coinvolgere e a mantenere un ritmo ben bilanciato.

Concludere una serie TV deve essere una delle cose più difficili e non tutti saranno soddisfatti. Ma per me, è stato un bel addio a qualcosa che era stato molto divertente per cinque stagioni. Era tutto ciò che speravo ora che sono scorsi i titoli di coda? No, forse no. Ma il finale, come singolo episodio, risulta forte, molto divertente e, soprattutto, si conclude in modo finemente calibrato e incredibilmente ben scritto. Anche se la storia di questi personaggi dovesse finire, avremo motivi per tornare nel mondo che è stato creato. Forse un futuro spin-off potrà trovare un po' più del mistero che un tempo esisteva? Vedremo. Fino ad allora, grazie di tutto, Stranger Things. Nel complesso, è stato fantastico.