Finale di Wimbledon tra Alcaraz e Sinner: quando inizia?

Carlos Alcaraz e Jannik Sinner si incontrano ancora una volta in una finale del Grande Slam. Appena un mese dopo la finale del Roland Garros, le squadre numero 1 e numero 2 del mondo si scontrano sul Centre Court di Londra. Lo spagnolo punta a vincere il titolo di Wimbledon di fila, che sarebbe il suo sesto major in assoluto. E finora, non ha perso una finale in un Grande Slam e guida Sinner nella testa 2 testa 8-4.

Nel frattempo, Jannik Sinner, che ha sconfitto il finalista dello scorso anno Novak Djokovic, vuole vendicarsi della sua dolorosa sconfitta al Roland Garros il mese scorso nella sua prima finale a Wimbledon. Sarà sicuramente una grande partita e potrete guardarla nel pomeriggio di domenica. Ma a che ora?

Come guardare la finale di Wimbledon 2025 tra Alcaraz e Sinner

L'orario per la partita tra Alcaraz e Sinner, la finale del singolare maschile di Wimbledon, non è fissato, ma si svolgerà dopo la finale del doppio femminile in programma nel pomeriggio. Di norma, la partita non inizierà prima delle 16:00 BST, 17:00 CEST.

Di seguito è riportato un elenco di emittenti in Europa dove è possibile guardare la partita Alcaraz vs Sinner:



Belgio: Eurosport e HBO Max in streaming



Bosnia Erzegovina SPORT KLUB



Croazia: SPORT KLUB



Repubblica Ceca: Eurosport via Max Streaming



Danimarca: DR



Finlandia: Eurosport via Max Streaming



Francia: beIN Sports France



Georgia: S Sport / S Sport Plus, Setanta Sports



Germania Prime Video



Grecia: Novasports Prime e Novasports6



Ungheria Eurosport tramite Max Streaming



Islanda: Eurosport via Max Streaming



Irlanda: Sport di prim'ordine



Svizzera italiana: Sky Sport



Italia: Sky Sport



Paesi Bassi: Eurosport e HBO Max in streaming



Norvegia: Eurosport via Max Streaming



Polonia: Telewizja Polsat



Portogallo: SportTV



Spagna: MOVISTAR PLUS+



Svezia: Eurosport via Max Streaming



Regno Unito: BBC, TNT Sports e discovery+