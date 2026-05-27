Finale UEFA Conference League: Rayo Vallecano vs. Crystal Palace, anteprima e come guardare

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Rayo Vallecano vs. Crystal Palace, due squadre relativamente piccole situate nei sobborghi sud di Madrid e Londra, si affrontano questa sera in una finale mai vista prima prima alla UEFA Conference League; uno di loro vincerà il suo primo trofeo europeo, che sarà anche il trofeo più grande di sempre.

Il Crystal Palace si è quasi sempre spostato tra la prima e la seconda divisione e, dopo il miglior terzo posto di sempre nella Premier League 1990-91, ha subito una serie di disgrazie finanziarie ed è andato in amministrazione amministrazione due volte. Ma dalla loro promozione in Premier League nel 2013 sono rimasti in cima per 13 stagioni, la striscia più lunga di sempre, e hanno finalmente vinto un trofeo l'anno scorso, battendo il Liverpool in finale di FA Cup.

Questa Conference League è stata la loro seconda partecipazione a una competizione europea, dopo aver raggiunto il terzo turno della Intertoto Cup 1998, nella stessa stagione in cui sono stati retrocessi dalla Premier League.

Il Rayo Vallecano ha avuto un passato e un presente ancora più turbolenti, essendo solo 22 stagioni dalla sua fondazione 101 anni fa nella massima serie, e soffrendo di instabilità finanziaria, con il suo stadio casalingo fatiscente trascurato e notoriamente venduto i biglietti solo di persona, non online.

Ma c'è un fascino particolare in questo club, con grandi radici sociali nel quartiere operaio di Vallecas, che ha conquistato i cuori dei tifosi in tutta Europa mentre il Rayo si è fatto strada dominantemente nella competizione (anche la seconda partecipazione di sempre in Europa dopo aver raggiunto i quarti di finale della Coppa UEFA 2001). Se vinceranno, sarebbe il loro secondo titolo importante dopo aver conquistato la Second Division nel 2018.

Finale UEFA Conference League 2025/26: come guardare

La finale della UEFA Conference League si giocherà alla Red Bull Arena di Lipsia, a partire dalle 21:00 CEST, alle 20:00 BST di mercoledì 27 maggio.

Ecco un elenco dei canali che trasmetteranno la finale in diretta stasera:



Austria: Canal+



Belgio: RTBF, Telenet, Be TV*



Bulgaria: bTV, A1



Croazia: Arena Sport



Cechia: TV Nova, Sport 1*



Danimarca: Disney+



Finlandia: Viaplay



Francia: Canal+



Germania: RTL



Grecia: Antenna TV, Cosmote TV



Ungheria: M4 Sport, RTL



Islanda: Syn, Viaplay



Italia: Sky



Paesi Bassi: Ziggo Sport



Norvegia: Viaplay



Polonia: Polsat



Portogallo: Sport TV, DAZN



Repubblica d'Irlanda: Premier Sports



Romania: DIGI, Clever Media



Spagna: Movistar



Svezia: Disney+



Svizzera: blu, SRG



Turchia: TRT



Ucraina: Megogo, Football TV UA



Regno Unito: HBO Max



Rayo Vallecano o Crystal Palace, chi vincerà la quinta edizione della Conference League?