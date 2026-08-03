Finali del Washington Open posticipate a lunedì a causa della pioggia, è ora della partita Fritz vs. Jódar

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Forti piogge hanno causato il rinvio di domenica di entrambe le finali del Washington Open, un evento ATP 500 e WTA 500 (chiamato Mubadala DC Open). La finale femminile tra Jessica Pegula e Alexandra Eala è stata interrotta perché Pegula era in vantaggio 6-4, 1-2, e la partita riprenderà alle 12:00 di lunedì, ora locale; 18:00 CEST, 17:00 BST di lunedì 3 agosto.

Immediatamente dopo la sua conclusione, inizierà la finale maschile, tra Taylor Fritz e Rafael Jódar, programmata non prima delle 13:00 ora locale, né alle 19:00 CEST, alle 18:00 BST. Sarà la seconda partita tra i due giocatori (Fritz ha vinto la loro prima partita in Florida all'inizio di quest'anno), con Jódar, la sensazione adolescente spagnola, alla ricerca del suo secondo titolo ATP e il più grande finora. Qualunque cosa accada, raggiungerà un massimo in carriera tra i primi 15 se perde, top 12 se vince, nella sua prima stagione in ATP; mentre Fritz, 28 anni, punta al suo undicesimo titolo ATP.

Il Washington Open è uno degli eventi ATP e WTA 500 prima dei due eventi ATP e WTA 1000 di agosto: il Canadian Open (2-12 agosto) e il Cincinnati Open (13-23 agosto), prima che lo US Open inizi subito dopo.