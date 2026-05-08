Finali di Champions League, Europa League e Conference League: tempi, sedi e squadre
Le finali si svolgono il 20, 27 maggio e 31 maggio.
Questa settimana abbiamo assistito alla conclusione delle fasi a eliminazione diretta delle tre competizioni UEFA per club: Champions League, Europa League e Conference League. Rimangono solo le finali, che si giocheranno più avanti questo mese, nella maggior parte dei casi dopo la fine dei campionati e delle coppe nazionali e con la Coppa del Mondo all'orizzonte, che inizierà l'11 giugno.
Finale di UEFA Champions League
- Paris Saint-Germain (Francia) vs. Arsenal (Inghilterra)
- 30 maggio, sabato, 18:00 CEST, 17:00 BST
- Puskás Arena, Budapest, Ungheria
Finale di UEFA Europa League
- Friburgo (Germania) vs. Aston Villa (Inghilterra)
- 20 maggio, mercoledì, 21:00 CEST, 20:00 BST
- Stadio Tüpraş, Istanbul, Turchia
Finale della UEFA Conference League
- Crystal Palace (Inghilterra) vs. Rayo Vallecano (Spagna)
- 27 maggio, mercoledì, 21:00 CEST, 20:00 BST
- Red Bull Arena, Lipsia, Germania
I club hanno tempo fino al 25 maggio per smettere i giocatori per la Coppa del Mondo, ad eccezione di quelli che giocano nelle finali di Champions League e Conference League. Quando Arsenal o PSG solleveranno il titolo, la maggior parte dei loro colleghi che andranno ai Mondiali avrà già ricevuto la chiamata, perché il calcio continuerà fino alla finale di New York il 19 luglio.
La tua squadra è arrivata in una delle finali? In bocca al lupo!