Finali di Champions League, Europa League e Conference League: tempi, sedi e squadre

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Questa settimana abbiamo assistito alla conclusione delle fasi a eliminazione diretta delle tre competizioni UEFA per club: Champions League, Europa League e Conference League. Rimangono solo le finali, che si giocheranno più avanti questo mese, nella maggior parte dei casi dopo la fine dei campionati e delle coppe nazionali e con la Coppa del Mondo all'orizzonte, che inizierà l'11 giugno.

Finale di UEFA Champions League



Paris Saint-Germain (Francia) vs. Arsenal (Inghilterra)



30 maggio, sabato, 18:00 CEST, 17:00 BST



Puskás Arena, Budapest, Ungheria



Finale di UEFA Europa League



Friburgo (Germania) vs. Aston Villa (Inghilterra)



20 maggio, mercoledì, 21:00 CEST, 20:00 BST



Stadio Tüpraş, Istanbul, Turchia



Finale della UEFA Conference League



Crystal Palace (Inghilterra) vs. Rayo Vallecano (Spagna)



27 maggio, mercoledì, 21:00 CEST, 20:00 BST



Red Bull Arena, Lipsia, Germania



I club hanno tempo fino al 25 maggio per smettere i giocatori per la Coppa del Mondo, ad eccezione di quelli che giocano nelle finali di Champions League e Conference League. Quando Arsenal o PSG solleveranno il titolo, la maggior parte dei loro colleghi che andranno ai Mondiali avrà già ricevuto la chiamata, perché il calcio continuerà fino alla finale di New York il 19 luglio.

La tua squadra è arrivata in una delle finali? In bocca al lupo!