Finali NBA: date e curiosità degli inaspettati finalisti del 2025 Le finali NBA si svolgeranno questa settimana e potrebbero terminare già il 13 giugno o fino al 22 giugno.

Le finali NBA del 2025 lo sono, con due franchigie che pochi avrebbero potuto prevedere all'inizio della stagione. In effetti, si tratta di una finale senza precedenti, tra Indiana Pacers e Oklahoma City Thunder, che è stata decisa lo scorso fine settimana, quando i Pacers hanno battuto i New York Knicks 125-108 nella sesta partita (4-2). I Thunder si sono giustamente guadagnati il loro posto, essendo la migliore squadra della West Conference e dell'intero campionato (68/18), con l'aiuto dell'MVP Shai Gilgeous-Alexander. I Thunder hanno raggiunto la loro prima finale dopo la sconfitta contro i Miami Heat nel 2012 e l'ultima volta hanno vinto il campionato nel 1979. La sorpresa più grande sono gli Indiana Pacers, quarti nella East Conference (50-32), lontani dai numeri dei Cleveland Cavaliers (64-18) o dei Boston Celtics vincitori dello scorso anno (61-21). Questa sarà la loro prima finale dal 2000 e non vincono il campionato dal 1973. Il loro leader è e MVP della serie è Pascal Siakam, che ha vinto l'anello con i Toronto Raptors nel 2019. Quando si svolgono le finali NBA? Dopo un breve riposo, questa settimana inizieranno le finali NBA. Ancora una volta, si tratta di una serie di partite al meglio delle sette, quindi la prima squadra che vince 4 partite vince l'anello. La prima partita inizia venerdì 6 giugno alle 1:30 BST, 2:30 CEST (la notte tra giovedì e venerdì), giorno 1 AS2 (dopo Switch 2), e si terrà al Gainbridge Fieldhouse in Indiana. Gara 2 seguirà 70 ore dopo. Un campione potrebbe essere deciso dopo Gara 4 sabato 14 giugno alle 1:30 BST e 2:30 CEST. Se andiamo a Gara 7, i Pacers avranno il vantaggio del campo, e sarebbe il 22 giugno, domenica.