Finalissima: la partita Spagna vs. Argentina potrebbe giocarsi al Bernabéu, se l'Argentina accetta

La partita di calcio tra Spagna e Argentina, la Finalissima, tra i campioni del Mondo e America e i campioni europei, a meno di tre mesi dalla Coppa del Mondo, potrebbe svolgersi allo Stadio Bernabéu di Madrid. Era originariamente previsto per Doha, Qatar, e i biglietti erano già stati venduti, ma il conflitto in Medio Oriente rende impossibile la celebrazione della partita.

UEFA, CONMEBOL e Qatar (che organizza ancora la partita nonostante il cambio di sede) hanno lavorato nelle ultime due settimane per decidere una nuova sede, ma la maggior parte degli stadi principali in Europa (dove giocano e vivono la maggior parte dei migliori giocatori spagnoli e argentini) sono usati per amichevoli dei play-off dei Mondiali. Lo stadio del Real Madrid è gratuito (a differenza del Metropolitano dell'Atleti, che ospita un'amichevole tra Marocco ed Ecuador lo stesso giorno) e ha ricevuto l'approvazione da UEFA e Qatar, come riportato da El País.

In realtà, il Qatar vuole che sia il Bernabéu. La partita faceva parte di un pacchetto chiamato Qatar Football Festival: oltre alla partita tra i due campioni del mondo, Spagna e Argentina avrebbero giocato amichevoli contro Arabia Saudita, Egitto, Qatar e Serbia.

L'unico problema ora è l'Argentina: giocare la partita in qualsiasi parte della Spagna significherebbe che avrebbero il "vantaggio del campo". Il Qatar era stato originariamente scelto come sede neutrale, e giocare in Spagna avrebbe naturalmente fatto sì che la maggior parte degli spettatori tifasse per la Spagna. Ricordiamo che la Finalissima non è un'amichevole, ma un trofeo ufficiale osservato da CONMEBOL e UEFA, anche se si è disputata solo tre volte: nel 1985, nel 1993 e nel 2022 (l'Argentina ne ha vinte due, incluso il 2022).

Con la data che si avvicina rapidamente (27 marzo), una decisione sulla sede della partita Spagna-Argentina dovrebbe essere presa entro pochi giorni.