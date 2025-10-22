Finalisti del Vélo d'Or: i migliori uomini e donne del ciclismo nel 2025
Questi i dieci finalisti del prestigioso premio ciclistico.
Vélo d'Or, il trofeo ciclistico annuale assegnato dalla rivista francese Vélo Magazine, ha annunciato l'elenco dei finalisti per la categoria maschile e femminile. Considerato l'equivalente del Pallone d'Oro nel mondo del ciclismo, il Vélo d'Or viene assegnato in Francia ma ha un riconoscimento mondiale. E probabilmente avrete indovinato chi sono i favoriti di quest'anno...
Naturalmente, il ciclista sloveno Tadej Pogacar, vincitore del Tour de France quest'anno, oltre a dozzine di gare quest'anno, tra cui le più recenti Campionato del Mondo, Campionato Europeo e Il Lombardia, è il favorito di quest'anno. Ha vinto anche nel 2024 e nel 2021, mentre Jonas Vingegaard ha vinto nel 2023 e Remco Evenepoel ha vinto nel 2022.
Per quanto riguarda le donne, abbiamo come favorita anche la vincitrice del Tour de France, Pauline Ferrand-Prévot, in una sconfitta che vede anche Demi Vollering, vincitrice nel 2023. La vincitrice dell'anno scorso Lotte Kopecky non è nella lista.
Di seguito, puoi leggere l'elenco dei finalisti del Vélo d'Or maschile e femminile, così come il trofeo Eddy Mercks, assegnato al miglior corridore classico.
I vincitori saranno annunciati da Vélo Magazine a Parigi il 5 dicembre. Chi pensi vincerà il Vélo d'Or 2025?
Vélo d'Or 2025 (maschile)
- Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step)
- Tadej Pogacar (Emirati Arabi Uniti)
- Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike)
- Simon Yates (Visma-Lease a Bike)
- Tim Merlier (Soudal-Quick Step)
- Mathieu Van der Poel (Alpecin-Deceuninck)
- Joao Almeida (UAE Team Emirates-XRG)
- Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG)
- Ben Healy (EF Education-EasyPost)
- Mads Pedersen (Lidl-Trek)
Vélo d'Or 2025 (donne)
- Pauline Ferrand-Prévôt (Visma-Lease a bike)
- Demi Vollering (FDJ-Suez)
- Mischa Bredewold (SD Worx)
- Kimberley Le Court (AG Assicurazioni - Soudal Team)
- Puck Pieterse (Fenix Deceuninck)
- Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ)
- Katarzyna Niewiadoma (Canyon-Sram)
- Marlen Reusser (Movistar)
- Marianne Vos (Visma-Lease a bike)
- Lorena Wiebes (SD Worx)
Trofeo Eddy Merckx (maschile)
- Remco Evenepoel (BEL, Soudal-Quick Step)
- Mads Pedersen (DAN, Lidl-Trek)
- Tadej Pogacar (SLN, Emirati Arabi Uniti)
- Wout Van Aert (BEL, Visma-Lease a bike)
- Mathieu Van der Poel (HOL, Alpecin-Deceuninck)
Trofeo Eddy Merckx (femminile)
- Pauline Ferrand-Prévôt (FRA, Visma-Lease a bike)
- Puck Pieterse (HOL, Fenix Deceuninck)
- Elisa Balsamo (ITA, Lidl-Trek)
- Demi Vollering (HOL, FDJ-Suez)
- Lorena Wiebes (HOL, SD Worx)
Trofeo di paraciclismo
- Mathieu Bosredon (Cofidis)
- Florian Jouanny (Grenoble Métropole Cyclisme 38)
- Alexandre Léauté (VCP Loudéac)
- Mattis Lebeau (CC Isère Cyclisme)
- Anaïs Vincent (VC Rumilien)