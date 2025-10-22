Finalisti del Vélo d'Or: i migliori uomini e donne del ciclismo nel 2025

HQ

Vélo d'Or, il trofeo ciclistico annuale assegnato dalla rivista francese Vélo Magazine, ha annunciato l'elenco dei finalisti per la categoria maschile e femminile. Considerato l'equivalente del Pallone d'Oro nel mondo del ciclismo, il Vélo d'Or viene assegnato in Francia ma ha un riconoscimento mondiale. E probabilmente avrete indovinato chi sono i favoriti di quest'anno...

Naturalmente, il ciclista sloveno Tadej Pogacar, vincitore del Tour de France quest'anno, oltre a dozzine di gare quest'anno, tra cui le più recenti Campionato del Mondo, Campionato Europeo e Il Lombardia, è il favorito di quest'anno. Ha vinto anche nel 2024 e nel 2021, mentre Jonas Vingegaard ha vinto nel 2023 e Remco Evenepoel ha vinto nel 2022.

Per quanto riguarda le donne, abbiamo come favorita anche la vincitrice del Tour de France, Pauline Ferrand-Prévot, in una sconfitta che vede anche Demi Vollering, vincitrice nel 2023. La vincitrice dell'anno scorso Lotte Kopecky non è nella lista.

Di seguito, puoi leggere l'elenco dei finalisti del Vélo d'Or maschile e femminile, così come il trofeo Eddy Mercks, assegnato al miglior corridore classico.

I vincitori saranno annunciati da Vélo Magazine a Parigi il 5 dicembre. Chi pensi vincerà il Vélo d'Or 2025?

Vélo d'Or 2025 (maschile)



Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step)



Tadej Pogacar (Emirati Arabi Uniti)



Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike)



Simon Yates (Visma-Lease a Bike)



Tim Merlier (Soudal-Quick Step)



Mathieu Van der Poel (Alpecin-Deceuninck)



Joao Almeida (UAE Team Emirates-XRG)



Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG)



Ben Healy (EF Education-EasyPost)



Mads Pedersen (Lidl-Trek)



Vélo d'Or 2025 (donne)



Pauline Ferrand-Prévôt (Visma-Lease a bike)



Demi Vollering (FDJ-Suez)



Mischa Bredewold (SD Worx)



Kimberley Le Court (AG Assicurazioni - Soudal Team)



Puck Pieterse (Fenix Deceuninck)



Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ)



Katarzyna Niewiadoma (Canyon-Sram)



Marlen Reusser (Movistar)



Marianne Vos (Visma-Lease a bike)



Lorena Wiebes (SD Worx)



Trofeo Eddy Merckx (maschile)



Remco Evenepoel (BEL, Soudal-Quick Step)



Mads Pedersen (DAN, Lidl-Trek)



Tadej Pogacar (SLN, Emirati Arabi Uniti)



Wout Van Aert (BEL, Visma-Lease a bike)



Mathieu Van der Poel (HOL, Alpecin-Deceuninck)



Trofeo Eddy Merckx (femminile)



Pauline Ferrand-Prévôt (FRA, Visma-Lease a bike)



Puck Pieterse (HOL, Fenix Deceuninck)



Elisa Balsamo (ITA, Lidl-Trek)



Demi Vollering (HOL, FDJ-Suez)



Lorena Wiebes (HOL, SD Worx)



Trofeo di paraciclismo