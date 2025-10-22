Gamereactor

Finalisti del Vélo d'Or: i migliori uomini e donne del ciclismo nel 2025

Questi i dieci finalisti del prestigioso premio ciclistico.

HQ

Vélo d'Or, il trofeo ciclistico annuale assegnato dalla rivista francese Vélo Magazine, ha annunciato l'elenco dei finalisti per la categoria maschile e femminile. Considerato l'equivalente del Pallone d'Oro nel mondo del ciclismo, il Vélo d'Or viene assegnato in Francia ma ha un riconoscimento mondiale. E probabilmente avrete indovinato chi sono i favoriti di quest'anno...

Naturalmente, il ciclista sloveno Tadej Pogacar, vincitore del Tour de France quest'anno, oltre a dozzine di gare quest'anno, tra cui le più recenti Campionato del Mondo, Campionato Europeo e Il Lombardia, è il favorito di quest'anno. Ha vinto anche nel 2024 e nel 2021, mentre Jonas Vingegaard ha vinto nel 2023 e Remco Evenepoel ha vinto nel 2022.

Per quanto riguarda le donne, abbiamo come favorita anche la vincitrice del Tour de France, Pauline Ferrand-Prévot, in una sconfitta che vede anche Demi Vollering, vincitrice nel 2023. La vincitrice dell'anno scorso Lotte Kopecky non è nella lista.

Di seguito, puoi leggere l'elenco dei finalisti del Vélo d'Or maschile e femminile, così come il trofeo Eddy Mercks, assegnato al miglior corridore classico.

I vincitori saranno annunciati da Vélo Magazine a Parigi il 5 dicembre. Chi pensi vincerà il Vélo d'Or 2025?

Vélo d'Or 2025 (maschile)


  • Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step)

  • Tadej Pogacar (Emirati Arabi Uniti)

  • Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike)

  • Simon Yates (Visma-Lease a Bike)

  • Tim Merlier (Soudal-Quick Step)

  • Mathieu Van der Poel (Alpecin-Deceuninck)

  • Joao Almeida (UAE Team Emirates-XRG)

  • Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG)

  • Ben Healy (EF Education-EasyPost)

  • Mads Pedersen (Lidl-Trek)

Vélo d'Or 2025 (donne)


  • Pauline Ferrand-Prévôt (Visma-Lease a bike)

  • Demi Vollering (FDJ-Suez)

  • Mischa Bredewold (SD Worx)

  • Kimberley Le Court (AG Assicurazioni - Soudal Team)

  • Puck Pieterse (Fenix Deceuninck)

  • Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ)

  • Katarzyna Niewiadoma (Canyon-Sram)

  • Marlen Reusser (Movistar)

  • Marianne Vos (Visma-Lease a bike)

  • Lorena Wiebes (SD Worx)

Trofeo Eddy Merckx (maschile)


  • Remco Evenepoel (BEL, Soudal-Quick Step)

  • Mads Pedersen (DAN, Lidl-Trek)

  • Tadej Pogacar (SLN, Emirati Arabi Uniti)

  • Wout Van Aert (BEL, Visma-Lease a bike)

  • Mathieu Van der Poel (HOL, Alpecin-Deceuninck)

Trofeo Eddy Merckx (femminile)


  • Pauline Ferrand-Prévôt (FRA, Visma-Lease a bike)

  • Puck Pieterse (HOL, Fenix Deceuninck)

  • Elisa Balsamo (ITA, Lidl-Trek)

  • Demi Vollering (HOL, FDJ-Suez)

  • Lorena Wiebes (HOL, SD Worx)

Trofeo di paraciclismo


  • Mathieu Bosredon (Cofidis)

  • Florian Jouanny (Grenoble Métropole Cyclisme 38)

  • Alexandre Léauté (VCP Loudéac)

  • Mattis Lebeau (CC Isère Cyclisme)

  • Anaïs Vincent (VC Rumilien)

