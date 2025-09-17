Finalmente rivelata la proprietà di TikTok negli Stati Uniti

HQ

La nuova proprietà di TikTok ha fatto notizia per giorni e ora vengono finalmente rivelati i nomi di proprietà di TikTok negli Stati Uniti. Oracle, Silver Lake, Andreessen Horowitz e il governo degli Stati Uniti deterranno la quota di maggioranza nella neonata "TikTok US", mentre gli investitori cinesi rimarranno con una quota inferiore. Saranno inclusi anche altri fondi americani esistenti, consolidando la piattaforma saldamente sotto il controllo degli Stati Uniti. L'accordo delinea regole rigorose per l'archiviazione dei dati all'interno del paese e richiede agli ingegneri americani di gestire i futuri sistemi di raccomandazione, garantendo il rispetto delle richieste di Washington.