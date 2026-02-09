Finalmente sappiamo chi interpreta Atreus nella serie God of War

HQ

È passata una settimana e qualche cambiamento da quando abbiamo conosciuto gli attori di Mimir, Brok, Sindri, Thor e Odin nella serie God of War di Amazon. Questo significava che solo un paio di ruoli principali non erano stati annunciati. È ora di rivelare il più grande di questi.

Variety ha deciso di anticipare Deadline rivelando che Callum Vinson (Chucky e Poker Face) è stato scelto per interpretare Atreus, il figlio di Kratos, nella serie God of War.

Questo significa che ci mancano praticamente solo gli attori di Freya e di un certo "sconosciuto" del 2018 God of War.