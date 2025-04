HQ

Sembra che i giochi horror siano in una ripresa inarrestabile da qualche anno a questa parte. Grazie ai miglioramenti tecnologici, non sorprende vedere che questi tipi di titoli stanno diventando sempre più comuni: audio migliore, grafica migliore, maggiore immersione e sviluppatori con idee interessanti da esplorare. Ma non è tutto oro quello che luccica. Osserviamo uno schema che si ripete eccessivamente nei progetti horror di questa nuova generazione, che uccide in gran parte l'originalità che caratterizzava questo genere, sia nei romanzi che nei film e, ora, nei videogiochi. Al termine della recensione c'è una piccola riflessione personale sul panorama attuale ma, a mio modesto parere, siamo sulla strada sbagliata. Non avendo altro da aggiungere, parliamo di Finding Frankie, il primo titolo sviluppato da Superlou.

Dopo la sua uscita alla fine del 2024 per PC tramite Steam, il gioco ha ricevuto buone recensioni dagli utenti della piattaforma. Ma di cosa parla il titolo? Bene, ci mette nei panni di un protagonista che riceve uno dei tre inviti esclusivi forniti con i cereali sponsorizzati da Frankie's. Questi lo portano a una gara in cui deve competere con altri due concorrenti in quello che, all'inizio, sembra uno spettacolo di parkour. Tuttavia, tutto prende una svolta di 180 gradi. È ancora una gara di parkour, ma con nemici come Frankie, Henry Hotline e altri che ti danno la caccia. Inoltre, c'è anche un mistero da risolvere, che scoprirai solo quando arriverai alla fine del gioco.

Tutta questa storia risuonerà nella tua testa come qualcosa che abbiamo visto molte, molte volte prima, e probabilmente stai gridando allo schermo: "Questo è di Squid Game!" E hai assolutamente ragione. La premessa è stata una delle più utilizzate negli ultimi anni per realizzare thriller. Koushun Takami, creatore di Battle Royale, probabilmente non si aspettava la quantità di ispirazione che il suo lavoro avrebbe portato ai creatori del 21° secolo. Inoltre, l'estetica è simile alla serie di Hwang Dong-hyuk, ma con un'ambientazione più abbandonata, più vicina a Poppy Playtime. Ha l'atmosfera di un parco giochi, ma come se i bambini si stessero uccidendo a vicenda. Genera ancora molti sentimenti cupi tra i giocatori, ma viene spinto al limite e la sua data di scadenza arriverà quando il pubblico si stancherà.

Passando al gameplay, lo studio sottolinea che l'obiettivo principale del titolo è il parkour attraverso diverse aree, permettendoti di correre, scivolare, saltare da una parete all'altra o con un trampolino, tra le altre caratteristiche. Il grosso problema è la sua mancanza di smalto. Lo scivolamento è molto incontrollabile: un tocco del grilletto e il gioco è fatto. Quando sei in aria, puoi premere per scattare e il personaggio scatta davvero, il che rende strani i controlli. Nei momenti in cui devi scappare dai nemici, provi una paura costante perché non sai se dovrai saltare o scivolare... facendo vacillare il tuo processo decisionale. Il controllo della tastiera e del mouse può essere diverso e più gestibile, ma con il DualSense è stata un po' una lotta.

Passiamo a una parte fondamentale del genere horror: gli effetti sonori e la musica. La prima cosa che vorrei sottolineare è che, quando si gioca con un auricolare abbastanza buono, la musica nel menu di avvio è un po' stridula, causando mal di testa ad alcune persone a causa dei toni acuti che utilizza. Quando si avvia il gioco, si nota già un miglioramento dell'udito, ma volevo sottolineare quel momento iniziale. Una volta all'interno del gioco, la musica si limita ad alcuni momenti chiave, con l'obiettivo di rafforzare quella sensazione di vuoto tipica del genere. Il silenzio è perfetto per creare l'atmosfera del luogo in cui ti trovi. Un parco giochi in completo silenzio sembra inquietante, enfatizzando quel senso di terrore. Tuttavia, per quanto riguarda gli effetti sonori, penso che ci sia un certo abuso di volume nelle situazioni in cui si viene inseguiti o quando compare un jump scare. Capisco l'intenzione, ma con un audio meglio regolato avrebbe funzionato molto meglio.

Per quanto riguarda alcuni dettagli che ho trovato strani, c'è un'animazione che è abbastanza fuori luogo per un gioco horror. Ricordiamo tutti come Walker ci ha intrappolato in Outlast, strappandoci la testa, o le brutali animazioni di morte nei remake di Resident Evil 2 e 3, rispettivamente con Tyrant e Nemesis. In questo titolo, quando Frankie ti cattura, a volte inizia una breve sequenza cinematografica in cui ti dà un calcio volante. Sembra più Street Fighter che un gioco horror, in realtà. Vorrei anche sottolineare l'ottimizzazione del titolo. Nonostante sia stato rilasciato qualche mese fa e abbia avuto il tempo di migliorare le prestazioni su console, quando si gioca su una PlayStation 5 originale, sembra di giocare su un forno. E non è un gioco tecnicamente impegnativo per la console arrivare a quel punto.

Per quanto riguarda la durata del titolo, di solito è compresa tra le due e le tre ore, a seconda di quante volte devi rigiocare una sezione o di quanta esplorazione vuoi fare. Non è un gioco particolarmente rigiocabile, in quanto ha una storia abbastanza lineare e senza complicazioni. Il contenuto non è sufficiente per molti giochi, a meno che non ti sia piaciuto molto e non voglia metterti alla prova in modalità speedrun o senza morire. A causa della sua lunghezza e delle sue caratteristiche, il prezzo su console sembra un po' alto, soprattutto considerando che su Steam puoi trovarlo molto più economico anche senza sconto.

In conclusione, e da un approccio più personale, penso che dovremmo tutti riflettere sulla situazione di questo tipo di videogiochi. Vediamo troppe somiglianze tra loro, e questo è comprensibile; È sempre successo in tutte le discipline artistiche. Ma con i giochi di bambole animatroniche o semi-umanoidi, dall'uscita di FNAF, abbiamo visto come siano diventate una sorta di gallina dalle uova d'oro: una risorsa a cui aggrapparsi quando si vuole sviluppare un progetto horror. E penso che abbiamo perso un po' dell'essenza del genere che caratterizzava i grandi titoli, siano essi videogiochi o altri prodotti audiovisivi. Silent Hill, Amnesia, tra le altre che possono venire in mente, giocava con la componente psicologica, cercando di sconvolgere il giocatore al di là del semplice spavento. Oggi, invece, basta qualche jumpscares. Finding Frankie è una vittima di questo momento attuale. Sicuramente lo studio ha buone idee per progetti futuri, ed è sempre meglio sperare che il prossimo titolo lo superi. Ma abbiamo bisogno di un cambio di paradigma per il mainstream dell'horror per fare un'altra svolta di 180 gradi.