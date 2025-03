Finding Frankie arriva su console il 15 aprile

Dopo essere uscito alla fine dello scorso anno per PC, il successo del parkour horror mascotte Finding Frankie arriverà su console il mese prossimo, come annunciato al Future Games Show di stasera.

In Finding Frankie, gareggerai per la tua vita contro altri due concorrenti in quello che può essere descritto come Ninja Warrior solo se è ambientato nella Disneyland dei tuoi incubi. Dovrai evitare mascotte terrificanti mentre fai del tuo meglio per navigare nelle mappe di parkour ad alto numero di ottani.

Aggiungendo al genere horror della mascotte degli edifici, Finding Frankie uscirà per Xbox Series X/S e PS5 il 15 aprile. È già disponibile su PC e puoi trovare il trailer di rilascio per console qui sotto: