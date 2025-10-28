Finding Frankie è stato trasformato in un film

HQ

L'ennesimo videogioco è stato scelto come base per un adattamento. Dopo aver spaventato ogni sorta di gente all'inizio di quest'anno, quando è stato lanciato su PC e console, ora Finding Frankie metterà gli occhi sugli spettatori, poiché è stato assicurato un adattamento lungometraggio.

Secondo Deadline, il film sarà prodotto da Sean Robins, noto più di recente per aver contribuito a realizzare il film diMortal Kombat, insieme a quello di13 Films eSo It Goes Entertainment.Under Fire Il regista Steven C. Miller è presumibilmente il regista del progetto.

Sembra che questo potrebbe essere un adattamento di un videogioco che vede la luce del giorno, poiché il rapporto afferma che la sceneggiatura è già stata scritta da Cory Todd Hughes e Adrian Speckert, con presumibilmente "che fonde l'intensità elettrizzante di Squid Game con l'atmosfera inquietante di Five Nights at Freddy's".

Non si sa nulla sulla data della premiere o sul cast allegato, ma considerando che il film ha già una sceneggiatura e un regista collegato, le cose potrebbero muoversi abbastanza rapidamente ora, quindi rimanete sintonizzati.