Fine della linea per le sensazioni adolescenziali Jódar e Fonseca al Roland Garros, ma con sensazioni molto positive

HQ

Martedì è stata una giornata difficile per Rafael Jódar e Joao Fonseca, due delle sensazioni adolescenziali dell'ATP, che hanno raggiunto gli ultimi otto del Roland Garros ma sono stati eliminati con sconfitte nette: Jódar, 19 anni, è stato battuto dal numero 3 al mondo Alexander Zverev, mentre Fonseca, 19 anni, è stato anch'egli perso in due set contro un'altra giovane stella, Jakub Mensik, solo un anno più grande del brasiliano.

Senza Sinner, Alcaraz o Djokovic, alcuni si aspettavano che questo Roland Garros sarebbe stato il loro torneo di svolta. E lo è stato, in gran parte, anche se non nella misura che alcuni si aspettavano. Tuttavia, Fonseca (che ha migliorato il suo miglior risultato di sempre in un Grand Slam dopo aver raggiunto almeno il secondo turno in tutti e quattro i Grand Slam nel 2025) ha detto che è stata una settimana positiva, perché è arrivato "da un piccolo infortunio e senza aspettative", ma è riuscito a battere Novak Djokovic e Casper Ruud in partite epiche.

"Questo torneo mi dà più convinzione e più fiducia per andare avanti e sicuramente capire un po' più di corpo e i miei limiti", aggiungendo che "può essere a suo agio con il suo fisico".

Per Jódar, è stato ancora più impressionante quando ha raggiunto i quarti di finale nel suo debutto al Grande Slam, cosa che pochissime persone erano riuscite a fare prima. Un anno fa era circa al 700° posto al mondo, e la prossima settimana sarà alle porte della Top 20. "Quello che ho imparato su di me è che posso competere contro chiunque", ha detto lo spagnolo, ammettendo di dover ancora "migliorare molte cose che queste partite mi aiuteranno a imparare a continuare a migliorare."