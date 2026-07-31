Finlandia e Danimarca parlano anche di spingere la Spagna fuori dall'area Schengen a causa della crisi migratoria

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La crisi migratoria a Ceuta e Melilla, enclave spagnole sulla costa del Marocco, dove oltre 50.000 persone hanno attraversato il confine nuotando o su zattere (41 delle quali sono morte nel processo, secondo gli ultimi dati del governo spagnolo) si è diffusa in tutta Europa. La Primo Ministro italiano Giorgia Meloni è stata la prima a dire che avrebbero escluso la Spagna dall'area Schengen, che consente la libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea tra i paesi.

Poche ore dopo, è stata Mari Rantanen, Primo Ministro finlandese, a dichiarare su X, precedentemente Twitter, che "la Spagna ha completamente fallito nel proteggere il confine esterno dello spazio Schengen dall'infiltrazione" e ha affermato che "i paesi che non adempiono al loro obbligo di proteggere la frontiera esterna non possono essere membri di Schengen".

https://x.com/MariPSRantanen/status/2083089130246787507

E venerdì è stata la Primo Ministro danese Mette Frederiksen a dire che dovrebbero "considerare tutte le opzioni", che includerebbero l'esclusione della Spagna dall'area Schengen, il che significherebbe che i viaggiatori provenienti dalla Spagna avrebbero bisogno di ulteriori procedure di sicurezza alle frontiere (oltre a portare passaporti) a differenza degli altri cittadini UE.

"È chiaro che l'UE deve prendere immediatamente tutte le misure necessarie e considerare tutte le possibilità, inclusa la sospensione della cooperazione Schengen", ha detto Frederiksen all'agenzia di stampa danese Ritzau, sottolineando la "minaccia" di un'immigrazione incontrollata in Europa (tramite El País).

Il ministro dell'Interno francese, Laurent Nuñez, ha dichiarato che hanno ordinato di rafforzare i controlli al confine spagnolo, mentre la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha esortato la Spagna a restituire rapidamente gli immigrati. Secondo un recente rapporto del Ministero dell'Interno spagnolo, circa la metà di questi 50.000 migranti è tornata volontariamente in Marocco.