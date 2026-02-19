Finlandia e Slovacchia possono fermare USA e Canada prima della finale di hockey su ghiaccio?

HQ

Gli Stati Uniti hanno distrutto le speranze svedese di una medaglia nell'hockey su ghiaccio maschile ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina, sconfiggendola ai tempi supplementari ai quarti di finale mercoledì con un gol di Quinn Hughes, e hanno così piazzato una semifinale contro la Slovacchia.

La Svezia era una delle poche favorite che si prevedeva avrebbe sfidato Stati Uniti e Canada, ma ora toccherà la Slovacchia, che ieri ha travolto la Germania 6-2. Ma USA, con molte stelle NHLin formazione, sarà una sfida diversa.

Lo stesso vale per la Finlandia, che ha battuto la Svizzera 3-2 nei quarti di finale e affronterà i principali favoriti Canada in semifinale. Il canadese, però, ha quasi sconfitto dalla Repubblica Ceca: la loro partita di quarti di finale di ieri è stata posticipata ai tempi supplementari, e il Canada ha finito per vincere 4-3.

Queste sono le semifinali e le finali dell'hockey su ghiaccio maschile ai Giochi Olimpici Invernali 2026, che concluderanno l'ultima giornata dei Giochi, domenica prossima:

Semifinali:



Canada vs. Finlandia: venerdì 20 febbraio, 16:40 CET, 15:40 GMT



Stati Uniti vs. Slovacchia: venerdì 20 febbraio, 21:10 CET, 20:10 GMT



Finali:



Partita per la medaglia di bronzo: sabato 21 febbraio: 20:40 CET, 19:40 GMT



Finale per la medaglia d'oro: domenica 22 febbraio: 14:10 CET, 13:10 GMT

