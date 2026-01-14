Finlandia per acquisire mine antiuomo e iniziare l'addestramento militare dopo l'uscita dal trattato

HQ

Le forze armate finlandesi inizieranno ad acquisire mine antiuomo e ad addestrare soldati, coscritti e riservisti per il loro utilizzo entro la fine dell'anno, hanno dichiarato mercoledì le Forze di Difesa.

La decisione segue il ritiro della Finlandia dalla Convenzione di Ottawa, il trattato internazionale che vieta le mine antipersonale, ufficialmente entrato in vigore il 10 gennaio. Diversi paesi dell'UE e della NATO confinanti con la Russia, tra cui la Polonia e gli stati baltici, hanno compiuto lo stesso passo in mezzo alle crescenti preoccupazioni per la sicurezza.

Mina terrestre // Shutterstock

I funzionari affermano che la decisione è guidata dalle lezioni della guerra in Ucraina, dove le mine antiuomo sono state ampiamente utilizzate. La Finlandia prevede di collaborare strettamente con la sua industria della difesa interna, con l'inizio della formazione all'inizio del 2026.

L'esercito prevede che le prime mine e attrezzature per l'addestramento di nuova costruzione saranno pronte entro il 2027. Secondo le Forze di Difesa, l'obiettivo a lungo termine è produrre le mine in Finlandia. Il colonnello Riku Mikkonen, ispettore degli ingegneri dell'esercito, ha sottolineato che "useremo le mine solo in condizioni di emergenza."

Forze di Difesa in dichiarazione:

"L'obiettivo è avere disponibili le prime nuove miniere e le loro attrezzature per l'esercizio nel corso del 2027. Nuove mine antiuomo sono destinate a essere sviluppate in collaborazione con l'industria della difesa nazionale, con l'obiettivo ulteriore di produrle in Finlandia."