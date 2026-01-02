Finn Wolfhard tornerà nel franchise IT

HQ

L'attore Finn Wolfhard potrebbe essere più conosciuto per la sua interpretazione di svolta nel ruolo di Mike Wheeler in Stranger Things, ma poco dopo il decollo della serie Netflix stava bestemmiando come un marinaio nei panni di Richie Tozier in IT: Chapter One.

Quando i fan videro il suo manifesto di scomparsa apparire in IT: Welcome to Derry, si accennò che Wolfhard avrebbe potuto tornare un giorno come Tozier. Lo ha confermato in una recente intervista con Esquire, dove ha anche detto di sapere che il suo poster sarebbe apparso o che Richie sarebbe stato coinvolto in qualche modo.

"Quando hanno iniziato a pensare a quella serie, probabilmente era il 2021. Barbara e Andy Muschietti mi hanno detto: 'Sei coinvolto'," ha spiegato. "Sì, sono collegato. Penso che ci sarà qualcos'altro che emergerà prima o poi che sono entusiasta che la gente veda."

Quale sia l'altro qualcosa Wolfhard non ha confermato, ma sembra che ci sia ancora molto desiderio da parte degli studi di portare Pennywise su un grande o piccolo schermo, quindi ci sono molte piste per cui il franchise IT può andare.