Fino a 3,2 milioni di sfollati all'interno dell'Iran a causa della guerra | Rapporto

HQ

Fino a 3,2 milioni di persone sono state sfollate all'interno dell'Iran dall'inizio del conflitto il 28 febbraio, secondo l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR).

L'agenzia stima che tra 600.000 e 1 milione di famiglie siano fuggite dalle loro case, molte delle quali hanno lasciato Teheran e altre grandi città per le regioni settentrionali e le aree rurali in cerca di sicurezza. I funzionari umanitari avvertono che il numero potrebbe continuare a crescere man mano che le ostilità persistono.

La crisi sta colpendo anche le comunità di rifugiati vulnerabili in Iran, in particolare gli afghani che dipendono da reti di supporto limitate. L'ONU ha esortato tutte le parti a proteggere i civili, mantenere l'accesso umanitario e mantenere aperte le frontiere per chi cerca sicurezza.

Come dichiarato dall'UNHCR:

Tra 600.000 e 1 milione di famiglie iraniane sono ora temporaneamente sfollate all'interno dell'Iran a causa del conflitto in corso, secondo le valutazioni preliminari, che rappresentano fino a 3,2 milioni di persone. La maggior parte di loro sarebbe fuggita da Teheran e da altre grandi aree urbane verso il nord del paese e le aree rurali per cercare sicurezza. Questa cifra probabilmente continuerà a crescere man mano che le ostilità persistono, segnando un preoccupante aumento dei bisogni umanitari.