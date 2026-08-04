Fire Emblem: Fortune's Weave apre il suo mondo e le sue possibilità con una forte influenza di Persona

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Abbiamo appena visto la trasmissione di Nintendo su Fire Emblem: Fortune's Weave, il prossimo grande capitolo della serie strategica, che questa volta sarà rilasciata esclusivamente per Nintendo Switch 2. Se ti sei perso la diretta streaming, non preoccuparti: abbiamo preparato una panoramica completa di tutto ciò che il gioco ha da offrire. E ne avrai bisogno, perché questo è un gioco molto più completo e approfondito di quanto si pensasse inizialmente...

Per cominciare, e come spesso accade in ogni capitolo di Fire Emblem (anche se non è sempre stato la norma), Fortune's Weave è un'avventura autonoma all'interno della serie, ambientata nell'Impero di Dagdano - un continente prospero sotto la protezione degli dei, dalla cui capitale, Dagsion, regna il sovrano Solel. Organizza i Giochi Eroici, ai quali partecipano da ogni angolo del mondo in cerca di un premio speciale, poiché si dice che Solel esaudirà un desiderio al vincitore.

Così si aprono i percorsi dei quattro protagonisti. Sul Cammino di Cai (da Ribeira), questo giovane cerca di liberare suo padre dalla prigione, dove è detenuto a causa di un errore. Seguendo il Cammino di Dietrich c'è uno straniero che cerca di farsi un nome in battaglia. Teodora (dal regno di Saramid) cerca di restaurare l'onore del suo regno e della sua dea della morte, mentre Leda, una nobildonna disonorata ora che lavora come ballerina, cerca vendetta per l'omicidio del padre.

Come è il tratto distintivo della serie, prima di ogni battaglia scegli i tuoi personaggi e li posizioni sul campo di battaglia, nel classico combattimento a turni della serie, con condizioni di vittoria in atto. Ogni personaggio ha uno stile di combattimento unico basato su un classico sistema di 'carta-forbice-sasso', dove certe armi sono più efficaci contro certi tipi di unità rispetto ad altre, mentre l'utilizzatore è vulnerabile ad altri tipi. La posizione è fondamentale per il combattimento. Puoi anche usare la magia e il terreno a tuo vantaggio, oppure essere preparato quando la situazione diventa complicata. Come elemento strategico unico, ci saranno azioni di combattimento speciali, note come 'Blaze Arts', che consumano anima in cambio di potere. Questi includono potenti incantesimi offensivi, potenziamenti, teletrasporto e evocazioni di mostri.

La meccanica che ti permette di riavvolgere il combattimento a un turno precedente per cercare di ribaltare la battaglia da quel punto torna. Ci sono anche diverse sottoclassi per lo stesso personaggio. Le classi sono suddivise in classi iniziali (5), intermedie (10) e avanzate (7).

Esplorare Dagsion tra una battaglia e l'altra è essenziale per prepararsi allo scontro imminente. Nella piazza del paese puoi allenarti con armi e classi, e imparare mosse di combattimento migliori. Puoi anche comprare equipaggiamento e potenziare armi e armature. Puoi ottenere benedizioni dagli dèi servendo come assistente in uno dei loro templi. Ci sono missioni secondarie con ricompense generose, e puoi reclutare nuovi guerrieri da aggiungere alla tua squadra per i Giochi Eroici. Sembra persino che ci sia un sistema di Social Links per rafforzare i legami con i tuoi compagni. Questa meccanica è fortemente ispirata agli intermezzi della serie Persona.

Anche se potrebbe sembrare che tu possa scegliere solo uno dei quattro eroi da portare Fire Emblem: Fortune's Weave fino alla fine, ognuno ha una trama distinta e puoi passare da una qualsiasi delle quattro storie in qualsiasi momento. Il progresso viene salvato separatamente per ogni storia. Ma oltre a questa trama a quattro... C'è un evento apocalittico che minaccia di distruggere il mondo aprendo i cancelli dell'Oltretomba, con un nuovo protagonista, e puoi scegliere di affrontare questa grande minaccia da solo, oppure tornare all'era dei quattro eroi e cambiare il loro destino affinché possano aiutarti nella grande battaglia finale.

Con così tanti contenuti, potrebbe sembrare travolgente, ma Fire Emblem potrebbe essere proprio il grande titolo di cui il Nintendo Switch 2 ha bisogno per conquistare una nuova generazione con il suo gameplay strategico, ora combinato con la gestione del team, i legami sociali e tempi temporali diversi.

In conclusione, e per entusiasmare i giocatori, Nintendo Music ha oggi aggiunto la musica del gioco all'app e a Nintendo Today! ora offre sfondi per dispositivi mobili, con altri in arrivo nei prossimi giorni.

Fire Emblem: Fortune's Weave arriverà in esclusiva su Nintendo Switch 2 il 17 settembre. Lo prenderai tu?