Fire Emblem: Fortune's Weave avrà un sapore chiaramente spagnolo

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Molti attendono con impazienza il prossimo capitolo della serie tattica di Nintendo. Infatti, Fire Emblem: Fortune's Weave uscirà il 17 settembre e sarà il primo titolo della serie esclusivo per Nintendo Switch 2.

Anche se non abbiamo ancora molti dettagli sul gioco (immaginiamo che scopriremo di più durante quest'estate, presumibilmente alla Gamescom), i fan hanno scrutato ogni dettaglio rivelato da Nintendo sul gioco, sia nei trailer che nelle concept art ufficiali dei personaggi che vedremo nel gioco, e sono giunti a una conclusione intrigante.

Come riportato sul canale YouTube di Nintenleaks, Fire Emblem: Fortune's Weave sarà ispirato dalla Spagna. Tutto questo si basa sull'immagine della protagonista femminile chiamata Leda, che tiene in mano uno strumento musicale simile a una chitarra spagnola. In realtà, ciò che tiene in mano è una vihuela, uno strumento originario del Medioevo spagnolo. Sulla base di ciò, e considerando anche lo stile dei suoi abiti e il tono della pelle, potremmo guardare il primo set di Fire Emblem in Spagna.

Dai un'occhiata all'illustrazione ufficiale di Leda in Fire Emblem: Fortune's Weave qui sotto. Cosa ne pensi?