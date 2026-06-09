Fire Emblem: Fortune's Weave uscirà a settembre

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Ci sono state voci secondo cui il prossimo capitolo della serie Fire Emblem, intitolato Fortune's Weave, uscirà quest'estate, e durante il Nintendo Direct di oggi, l'editore ha confermato la notizia. Anche se è effettivamente previsto per la fine dell'estate, il gioco di ruolo tattico è previsto per il lancio su Nintendo Switch 2 il 17 settembre.

Durante la stessa trasmissione, abbiamo anche potuto vedere un nuovo trailer che mostra parti della storia, i suoi personaggi e un po' di gameplay, e sembra sicuramente un'avventura degna del nome della serie. Puoi vedere il trailer Fire Emblem: Fortune's Weave qui sotto.