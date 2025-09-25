Fire Emblem Shadows annunciato per iOS e Android, è già uscito

Sorprendere! Un nuovo gioco di Fire Emblem è appena uscito su telefoni cellulari, iOS e Android. Annunciato tramite un comunicato stampa e immediatamente lanciato sugli app store mobili come free to play, Fire Emblem Shadows è già stato chiamato "Fire Emblem Among Us".

A differenza di Fire Emblem Heroes, il precedente gioco Fire Emblem per telefoni cellulari, questo gioco, sviluppato da Intelligent Systems, presenta battaglie che mescolano strategia in tempo reale con deduzione sociale.

"Uno dei tre alleati che partecipano a ogni battaglia è segretamente un infido discepolo dell'ombra. I giocatori scelgono di assumere il ruolo di un discepolo della luce, con l'obiettivo di trovare la strada attraverso il labirinto, o di un discepolo dell'ombra. Dopo la battaglia iniziale, i giocatori votano per determinare chi credono sia il discepolo infido dell'ombra", dice il gioco. I voti corretti determineranno se la prossima battaglia sarà più impegnativa, fino a quando non si concluderà con i discepoli della luce che scoprono il traditore... o il discepolo dell'ombra che inganna gli altri.

Puoi già scaricare Fire Emblem Shadows su Google Play. È gratuito, con acquisti opzionali nel gioco. Ricorda che un nuovo gioco principale della serie, Fire Emblem: Fortune's Weave, arriverà su Nintendo Switch 2 il prossimo anno.