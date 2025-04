Fire Emblem: The Sacred Stones aggiunto a Nintendo Switch Online + Pacchetto di espansione

Proprio ieri siamo stati in grado di dirvi che Fire Emblem Engage è stato aggiunto all'app Nintendo Music, ma a quanto pare Nintendo pensa che meritiamo più Fire Emblem di così, perché ora hanno rilasciato il classico per Game Boy Advance del 2004 Fire Emblem: The Sacred Stones sul loro servizio di abbonamento Switch Online + Expansion Pack.

Considerando che si tratta di un gioco davvero, davvero buono che costa un sacco di soldi per l'acquisto su siti di seconda mano, questa è un'occasione d'oro per provare questo classico.

Dai un'occhiata al trailer Fire Emblem: The Sacred Stones qui sotto sia per un'idea di com'è giocare che per dare un'occhiata alla deliziosa pixel art.