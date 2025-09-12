Fire Emblem tornerà nel 2026 con il titolo per Nintendo Switch 2 noto come Fortune's Weave

Verso la fine del Nintendo Direct di oggi, sono stati serviti alcuni pezzi grossi. Uno di questi esempi è stato un nuovo capitolo della serie Fire Emblem, poiché è stato confermato un altro capitolo costruito esclusivamente per Nintendo Switch 2.

Conosciuto come Fire Emblem: Fortune's Weave, questo riporterà in auge il famoso gameplay RPG tattico della serie e offrirà quella che viene descritta come una "storia intrecciata" con il ritorno di alcuni personaggi preferiti dai fan.

Al di là di ciò che è stato mostrato nel trailer di annuncio del gioco, tutto ciò che sappiamo è che Fire Emblem: Fortune's Weave verrà lanciato nel 2026.