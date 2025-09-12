LIVE
HQ
logo hd live | Borderlands 4
 See in hd icon

Chat

X
      😁 😂 😃 😄 😅 😆 😇 😈 😉 😊 😋 😌 😍 😏 😐 😑 😒 😓 😔 😕 😖 😗 😘 😙 😚 😛 😜 😝 😞 😟 😠 😡 😢 😣 😤 😥 😦 😧 😨 😩 😪 😫 😬 😭 😮 😯 😰 😱 😲 😳 😴 😵 😶 😷 😸 😹 😺 😻 😼 😽 😾 😿 🙀 🙁 🙂 🙃 🙄
      Gamereactor

      •   Italiano

      Accedi
      Gamereactor
      news
      Fire Emblem: Fortune's Weave

      Fire Emblem tornerà nel 2026 con il titolo per Nintendo Switch 2 noto come Fortune's Weave

      Il gioco è stato annunciato al Nintendo Direct di settembre.

      Verso la fine del Nintendo Direct di oggi, sono stati serviti alcuni pezzi grossi. Uno di questi esempi è stato un nuovo capitolo della serie Fire Emblem, poiché è stato confermato un altro capitolo costruito esclusivamente per Nintendo Switch 2.

      Conosciuto come Fire Emblem: Fortune's Weave, questo riporterà in auge il famoso gameplay RPG tattico della serie e offrirà quella che viene descritta come una "storia intrecciata" con il ritorno di alcuni personaggi preferiti dai fan.

      Al di là di ciò che è stato mostrato nel trailer di annuncio del gioco, tutto ciò che sappiamo è che Fire Emblem: Fortune's Weave verrà lanciato nel 2026.

      HQ

      Testi correlati



      Caricamento del prossimo contenuto