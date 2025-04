Fireshine Games annuncia il platform d'azione 3D Duskfade

Lo sviluppatore di giochi con sede a Londra Fireshine Games ha appena annunciato il suo prossimo progetto. Considerato un platform d'azione 3D, questo progetto è noto come Duskfade, e segue un giovane apprendista di officina che affronta l'immensa sfida di riportare il tempo in un mondo che è stato travolto dalla notte eterna.

In arrivo su PC, PS5 e Xbox Series X/S nel 2026, il gioco sta cercando di combinare "nostalgia con un gameplay moderno in questa lettera d'amore senza tempo ai classici platform d'azione". Presenterà livelli e mondi che sono stati plasmati da Master Clockmakers che hanno intrecciato magia e mistero, e ambienti mozzafiato del tutto, popolandoli con personaggi adorabili. Ciò include "foreste eteree, regni sottomarini, dune illuminate dal sole e alture nuvolose in un universo variegato brulicante di segreti da scoprire".

Per quanto riguarda il gameplay, possiamo aspettarci elementi platform tradizionali come salti, planate, scatti e prese. Ci sarà anche quello che viene descritto come "combattimento frenetico".

Parlando di Duskfade, il chief marketing officer di Fireshine Games, Sarah Hoeksma, ha dichiarato: "Duskfade è uno splendido platform d'azione che ricorda il gameplay classico di alcuni dei nostri giochi platform 3D preferiti di tutti i tempi. Lo sviluppatore del gioco, Weird Beluga, è un team di grande talento, con un grande entusiasmo per i platform e un occhio per la creazione di mondi incredibili e meravigliosi da esplorare. Siamo così entusiasti che i fan dei platform 3D scoprano il meraviglioso mondo di Duskfade il prossimo anno".

Puoi vedere il trailer di presentazione di Duskfade qui sotto, così come alcune immagini del gioco.