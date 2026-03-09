Gamereactor

First Stand 2026: Ecco tutte e otto le squadre confermate e le partite di apertura

Le prime quattro partite della fase a gironi sono già state decise.

Manca una settimana all'inizio e al via del primo torneo internazionale League of Legends di questa stagione First Stand 2026. A differenza del Mid-Season Invitational e dei Mondiali che seguiranno, questo torneo è riservato principalmente ai campioni regionali, con solo otto squadre qualificate e tutte provenienti da una regione distinta, ad eccezione della LCK coreana e della LPL cinese, che schierano entrambe due squadre.

A tal fine, con l'inizio della First Stand il 16 marzo, ora conosciamo la lista confermata delle squadre qualificate e anche le partite di apertura del torneo. Per prima cosa, queste sono le squadre che parteciperanno all'evento.


  • Gen.G Esports - vincitore della LCK Cup

  • FearX - Secondo classificato nella LCK Cup

  • Bilibili Gaming - vincitore della LPL Stage 1

  • JD Gaming - Secondo classificato LPL Fase 1

  • G2 Esports - vincitore LEC Versus

  • Lyon - vincitore del LCS Lock-In

  • Loud - vincitore della CBLOL Cup

  • Secret Whales - vincitore della LCP Split 1

Per quanto riguarda le partite, le squadre sono state divise in due gruppi da quattro squadre e classificate in tabelloni a doppia eliminazione univoci, il che significa che una squadra dovrà perdere due volte per essere eliminata definitivamente dal torneo. I giri e le partite iniziali sono i seguenti.


  • Gruppo A:


  • Bilibili Gaming vs. FearX

  • G2 Esports vs. Balene Segrete

Gruppo B:


  • Gen.G vs. JD Gaming

  • Lione contro Loud

Con queste squadre e partite, chi pensi che arriverà fino al massimo a First Stand 2026?

