First Stand 2026: Ecco tutte e otto le squadre confermate e le partite di apertura

HQ

Manca una settimana all'inizio e al via del primo torneo internazionale League of Legends di questa stagione First Stand 2026. A differenza del Mid-Season Invitational e dei Mondiali che seguiranno, questo torneo è riservato principalmente ai campioni regionali, con solo otto squadre qualificate e tutte provenienti da una regione distinta, ad eccezione della LCK coreana e della LPL cinese, che schierano entrambe due squadre.

A tal fine, con l'inizio della First Stand il 16 marzo, ora conosciamo la lista confermata delle squadre qualificate e anche le partite di apertura del torneo. Per prima cosa, queste sono le squadre che parteciperanno all'evento.



Gen.G Esports - vincitore della LCK Cup



FearX - Secondo classificato nella LCK Cup



Bilibili Gaming - vincitore della LPL Stage 1



JD Gaming - Secondo classificato LPL Fase 1



G2 Esports - vincitore LEC Versus



Lyon - vincitore del LCS Lock-In



Loud - vincitore della CBLOL Cup



Secret Whales - vincitore della LCP Split 1



Per quanto riguarda le partite, le squadre sono state divise in due gruppi da quattro squadre e classificate in tabelloni a doppia eliminazione univoci, il che significa che una squadra dovrà perdere due volte per essere eliminata definitivamente dal torneo. I giri e le partite iniziali sono i seguenti.



Gruppo A:





Bilibili Gaming vs. FearX



G2 Esports vs. Balene Segrete



Gruppo B:



Gen.G vs. JD Gaming



Lione contro Loud



Con queste squadre e partite, chi pensi che arriverà fino al massimo a First Stand 2026?