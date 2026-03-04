Gamereactor

League of Legends

First Stand 2026: Tutte e sei le squadre confermate finora

Ora stiamo solo aspettando di sentire dei rappresentanti della LPL all'evento.

Lo scorso weekend è stato intenso per i competitivi League of Legends, poiché molte leghe regionali hanno concluso i loro primi tornei della stagione. A tal fine, conosciamo il campione LEC Versus, il vincitore del LCS Lock-In, il campione della LCK Cup e anche la maggior parte delle squadre che si sono qualificate per l'evento First Stand 2026.

A proposito, tutto ciò che resta al torneo è trovare le due squadre della LPL presenti (due dovute al successo precedente della regione a livello internazionale), dato che lo Split 1 della LPL termina solo l'8 marzo. Quando ciò accadrà, conosceremo le otto squadre confermate della First Stand e anche poco dopo il tabellone del torneo che inizierà il 16 marzo.

Per quanto riguarda chi si è qualificato finora, queste sono le squadre che hanno conquistato il biglietto:


  • G2 Esports - LEC Versus

  • Lione - LCS Lock-In

  • Gen.G Esports - LCK Cup

  • FearX - LCK Cup

  • Loud - CBLOL Cup

  • Balene Segrete - LCP Split 1

Pensi che qualche delle squadre confermate arriverà fino al massimo al First Stand 2026?

League of Legends

