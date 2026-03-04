First Stand 2026: Tutte e sei le squadre confermate finora

HQ

Lo scorso weekend è stato intenso per i competitivi League of Legends, poiché molte leghe regionali hanno concluso i loro primi tornei della stagione. A tal fine, conosciamo il campione LEC Versus, il vincitore del LCS Lock-In, il campione della LCK Cup e anche la maggior parte delle squadre che si sono qualificate per l'evento First Stand 2026.

A proposito, tutto ciò che resta al torneo è trovare le due squadre della LPL presenti (due dovute al successo precedente della regione a livello internazionale), dato che lo Split 1 della LPL termina solo l'8 marzo. Quando ciò accadrà, conosceremo le otto squadre confermate della First Stand e anche poco dopo il tabellone del torneo che inizierà il 16 marzo.

Per quanto riguarda chi si è qualificato finora, queste sono le squadre che hanno conquistato il biglietto:



G2 Esports - LEC Versus



Lione - LCS Lock-In



Gen.G Esports - LCK Cup



FearX - LCK Cup



Loud - CBLOL Cup



Balene Segrete - LCP Split 1



Pensi che qualche delle squadre confermate arriverà fino al massimo al First Stand 2026?