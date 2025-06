Fishbowl consiste nel capire la vita, un giorno alla volta

Come parte dello show Wholesome Games Direct, lo sviluppatore imissmyfriends.studio ha appena svelato il suo progetto, Fishbowl. Questo è descritto come un gioco di formazione che ruota attorno a una giovane donna che ha il compito di capire la vita in mezzo a una serie di importanti cambiamenti che derivano dall'età adulta.

Il gioco è incentrato su una 21enne Alo, che dopo aver ottenuto il suo primo lavoro a tempo pieno e essersi trasferita in una nuova città, deve creare un equilibrio tra lavoro e vita privata, trovando anche il tempo per le faccende domestiche, contattando e rimanendo in contatto con la famiglia e persino piangendo la nonna recentemente scomparsa.

Inutile dire che questo sembra essere un racconto piuttosto emozionante quando alla fine farà il suo arrivo su PC, in un momento futuro.