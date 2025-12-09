Fishbowl sarà lanciato ad aprile 2026

Durante il Wholesome Snack Showcase, lo sviluppatore imissmyfriends.studio è apparso per costruire sul debutto degli eventi Wholesome durante l'estate, e condividere nuovamente alcune informazioni sul prossimo Fishbowl.

Realizzato da un team indiano di due persone supportato dal India Hero Project di PlayStation, Fishbowl è considerato un "gioco narrativo su sogni, lutto e speranza." È un titolo che parla di riscoprire i propri ricordi e immergersi più a fondo nei sogni del protagonista noto come Alo.

Per quanto riguarda il motivo per cui Fishbowl è apparso in questo show, il gioco ha ora avuto una finestra di lancio fissa, prevista per aprile 2026. Quando arriverà quel mese (non abbiamo ancora una data precisa), aspettatevi che il titolo debutti su PC, PS5 e Steam Deck.

Dai un'altra occhiata a Fishbowl qui sotto.