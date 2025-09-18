Gamereactor

Fissure Playground #2: Il tabellone dei playoff è bloccato

Rimangono solo otto squadre nella competizione che si concluderà questo fine settimana.

Questo fine settimana, molte delle migliori squadre di Counter-Strike 2 provenienti da tutto il mondo saranno a Belgrado, in Serbia, dove si daranno battaglia per una fetta di un montepremi di $ 500.000 nel torneo Fissure Playground #2.

Già metà delle squadre presenti sono state eliminate, poiché la fase svizzera dell'evento si è conclusa e ora tutti gli occhi sono puntati sulle otto squadre rimaste nel girone a eliminazione diretta che sono i playoff. Questo inizierà domani, 19 settembre, e durerà fino a domenica, quando verrà deciso un vincitore, e stando così le cose, ora sappiamo come è organizzato il tabellone dei playoff.


  • Aurora Gaming contro il Team Liquid

  • Gli eSport MongolZ contro G2

  • Furia contro Astralis

  • PaiN Gaming contro il Team Falcons

Di questi otto sopravvissuti, chi pensi che avanzerà e sarà incoronato vincitore?

