Fissure Playground #2: Il tabellone dei playoff è bloccato

Questo fine settimana, molte delle migliori squadre di Counter-Strike 2 provenienti da tutto il mondo saranno a Belgrado, in Serbia, dove si daranno battaglia per una fetta di un montepremi di $ 500.000 nel torneo Fissure Playground #2.

Già metà delle squadre presenti sono state eliminate, poiché la fase svizzera dell'evento si è conclusa e ora tutti gli occhi sono puntati sulle otto squadre rimaste nel girone a eliminazione diretta che sono i playoff. Questo inizierà domani, 19 settembre, e durerà fino a domenica, quando verrà deciso un vincitore, e stando così le cose, ora sappiamo come è organizzato il tabellone dei playoff.



Aurora Gaming contro il Team Liquid



Gli eSport MongolZ contro G2



Furia contro Astralis



PaiN Gaming contro il Team Falcons



Di questi otto sopravvissuti, chi pensi che avanzerà e sarà incoronato vincitore?