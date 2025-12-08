Five Nights at Freddy's 2 non riesce a battere il primo film ma comunque fa un giro impressionante al botteghino

HQ

Mentre Zootropolis ha completamente superato le aspettative lo scorso weekend al botteghino (soprattutto in Cina, dove l'unico film di Hollywood che lo supera in questo territorio al momento della stesura è Avengers: Endgame), un nuovo volto animatronico è entrato in scena. Five Nights at Freddy's si è rivelato una vera bestia, ma come si è comportato il sequel nel suo weekend di apertura?

Beh, secondo Box Office Mojo, vediamo che il film ha fatto meglio del previsto, incassando 109,1 milioni di dollari in tutto il mondo. Tuttavia, questo non è stato abbastanza per superare il weekend di apertura dell'originale. Forse recensioni peggiori da parte della critica o l'orrore aggiuntivo hanno spaventato parte del pubblico, ma Blumhouse e Universal probabilmente considereranno comunque questo un weekend di successo, con FNAF 2 che supera titoli come Final Destination Bloodlines e Annabelle Comes Home.

Zootropolis 2 continua la sua ascesa fino a diventare uno dei film più redditizi dell'anno. Il sequel animato Disney ha raggiunto la soglia dei 900 milioni di dollari questo fine settimana fa, e sembra sulla buona strada per superare A Minecraft Movie e forse anche Lilo & Stitch. Se riuscirà a conquistare il primo posto da Ne Zha 2 è un altro discorso, ma Zootropolis 2 sta andando molto bene nel mercato cinese, diventando uno dei migliori film hollywoodiani della regione di sempre.