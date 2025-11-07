Five Nights at Freddy's 2 potrebbe aver vinto il design del secchio per popcorn più strano del 2025

HQ

Da quando Dune ci ha fatto mettere in discussione ciò che dovevamo infilare in quel buco di verme della sabbia, i secchi di popcorn sono stati un modo semplice e veloce per i film di generare un po' più di viralità online. Il prossimo film horrorFive Nights at Freddy's 2 non è diverso, e anche se questo non segue la stranezza dei secchi di popcorn di Dune e Deadpool & Wolverine, è comunque un po' sconcertante.

Come catturato da un utente cancellato su Reddit, vediamo che il secchio dei popcorn di Five Nights at Freddy's è composto da un palco principale con i nostri animatronici preferiti. All'inizio non sembra che ci sia molto spazio per i popcorn, poi noti che la parete di fondo è vuota e alcuni snack possono entrarci.

Sembra che questo design si sia concentrato molto di più sul dare ai fan un buon oggetto da collezione piuttosto che dare loro un utile contenitore per popcorn. Sembra un incubo assoluto metterci la mano dentro, ma forse è questo il punto. Una spaventosa trappola a molla in cui rimanere intrappolati.

