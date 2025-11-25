Five Nights at Freddy's e Scream Star vuole unirsi a Star Wars, lavorare di nuovo con James Gunn

HQ

Dopo essere apparso in Scooby Doo, Scream e Cinque notti da Freddy's, Matthew Lillard sembra essere un fan del ruolo di protagonista in IP iconici. Nonostante sia un attore prolifico, Lillard ha due grandi franchise in cui vorrebbe essere protagonista e che restano saldamente nella sua lista.

"Due cose che dico da anni: voglio essere nell'universo di Star Wars, disperatamente, e voglio lavorare di nuovo con James Gunn," Lillard ha detto a GamesRadar in una recente intervista. "L'ho nella mia lista. Sono amico di James [Gunn]. Non so perché non mi abbia ancora chiamato. Se Star Wars chiamava, mi importa se sono uno Stormtrooper? No. Voglio dire, preferirei essere un Luke Skywalker piuttosto che uno Stormtrooper, o un Han Solo. Oh mio Dio, se potessi essere Han Solo, sarebbe incredibile."

Nonostante sia un nome ben noto a Hollywood, Lillard dice che non è così semplice come chiamare i dirigenti e dire che vuole far parte di un franchise o di un progetto. "Ci sono 20 persone in questo settore che possono decidere cosa fare dopo e quando farlo. Non sono una di quelle persone. E proprio perché aspetto con il fiato sospeso che qualcuno mi offra un altro lavoro o il privilegio di fare un'audizione per un altro lavoro per ottenere quel lavoro. Questo è il mio percorso. Non capisco il potere del sì o del no. Io ricevo solo 'Sì, per favore'," ha detto.

Lillard tornerà presto in Five Nights at Freddy's, e sembra avere un ruolo piuttosto importante nel ruolo del villain ricorrente William Afton. Tuttavia, apparirà anche nei prossimi film di Scream e avrà un ruolo in una nuova serie di Carrie.