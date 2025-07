Fixed sta cercando di accaparrarsi il titolo di commedia animata più scandalosamente adulta dell'anno

Netflix ha alcuni diversi spettacoli animati che sono abbastanza maturi nei loro temi, sia sotto forma di affrontare la depressione schiacciante e la tossicodipendenza come in Bojack Horseman, sia la natura curiosa della pubertà e la lotta con gli ormoni come nel caso di Big Mouth. Nessuno di questi si avvicina a quanto Fixed sembri contorto.

Questo spettacolo animato ruota attorno a un cane chiamato Bull, che viene colpito da un grosso dilemma quando scopre di avere 24 ore prima di essere sterilizzato. Questo porta Bull ad andare in un grande piegamento in cui mira a ottenere il meglio dalle sue palle prima di perderle completamente, e francamente questo porta ad alcune scene e momenti che probabilmente vorresti non aver sfregiato nella tua memoria.

Fixed arriverà su Netflix già il 13 agosto e in realtà presenta un cast piuttosto impilato tra cui Adam Devine, Idris Elba, Kathryn Hahn, Fred Armisen e altri. Dai un'occhiata al trailer di Red Band qui sotto (questo spettacolo avrà solo un trailer di Red Band, credici...) se ne hai il coraggio...