Flaco López è stato l'unico giocatore argentino a non aver voltato le spalle alla Spagna in un momento controverso

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Si è parlato molto del comportamento antisportivo dell'Argentina nei confronti della Spagna dopo la sconfitta nella finale dei Mondiali di domenica, in particolare sulle azioni violente dopo la partita di Leandro Paredes, Nahuel Molina e dell'assistente allenatore Roberto Ayala, che ha colpito Dani Olmo.

Un altro momento controverso è avvenuto quando il capitano della Spagna Rodri ha sollevato la Coppa del Mondo, con tutti i giocatori argentini che si guardavano dall'altra parte e si davano le spalle, cosa che è stata criticata come mancanza di rispetto. Ma... non tutti lo fecero: dopo un esame più attento, solo un giocatore argentino si voltò e guardò la festa spagnola: Flaco López.

E come possiamo vedere nei video, non è stato uno sguardo rapido: López resta fermo, nella stessa linea di tutti i suoi colleghi, ma guardando nella direzione dei giocatori spagnoli che festeggiano, come è tradizione. Tutti gli altri, incluso Leo Messi, stavano invece guardando i loro tifosi sugli spalti.

José Manuel López, conosciuto come Flaco López, è un attaccante di 25 anni che gioca per il club portoghese Palmeiras dal 2022 e ha debuttato con l'Argentina nell'agosto 2025. È forse uno dei giocatori meno noti della rosa e ha giocato solo due partite come subentrato, contribuendo soprattutto al gol di Julián Álvarez contro la Svizzera nei quarti di finale.

Tuttavia, con il suo gesto, si è guadagnato le lodi e il rispetto del mondo, l'unico abbastanza rispettoso da guardare i rivali celebrare il loro trofeo... O l'unico con abbastanza carattere da rompere la norma nella squadra.