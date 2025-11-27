Flamengo e Palmeiras si affronteranno ancora una volta nella finale della Libertadores questo sabato

HQ

Senza dubbio, la partita più importante di questo fine settimana sarà la finale di Copa Libertadores tra Flamengo e Palmeiras, due squadre brasiliane. La competizione di football a due giocatori in Sud America termina sabato 29 novembre all'Estadio Monumental "U" di Lima, Perù, con il via alle 16:00 ora locale, alle 22:00 CET, alle 21:00 GMT.

Il Palmeiras è rimontato da 3 gol di svantaggio nella gara d'andata e ha battuto la Liga de Quito 4-0 il mese scorso, mentre il Flamengo ha tenuto il Racing Club (dall'Argentina) a 0-0, con l'unico gol della gara valida.

Questa sarà la settima finale della Libertadores tra club brasiliani, inclusa la finale del 2021 con le stesse squadre. Quell'anno, il Palmeiras ha vinto il suo terzo titolo, avendo vinto nel 1999, 2020 e 2021. Nel frattempo, il Flamengo, ex club della stella del Real Madrid Vinícius Jr, ha vinto il titolo anche tre volte nel 1981, 2019 e 2022.