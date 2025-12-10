Quando grandi imperi crolla, a volte può accadere in modo violento. A volte mi chiedo cosa sarebbe successo se la Guerra Fredda fosse diventata una guerra bollente. Flashpoint Campaigns: Cold War ti pone questa domanda promuovendoti a generale delle forze armate della NATO o del Patto di Varsavia. Questo simulatore è un tentativo di On Target Simulations di farti scoprire cosa potrebbe essere successo. Oggi, tuttavia, sappiamo che negli ultimi anni della sua esistenza l'Unione Sovietica avrebbe trovato difficile gestire un conflitto globale di tale portata. In realtà, gli ultimi anni dell'Unione Sovietica furono caratterizzati da problemi interni, difficoltà economiche e riforme che ebbero conseguenze disastrose.

Inizio dicendo che questo è un prodotto per chi ama i vecchi giochi di strategia di guerra in un pacchetto più moderno. Hai manuali di istruzioni di quasi 1000 pagine che dovresti rivedere periodicamente e una curva di apprendimento piuttosto alta. È utile se hai provato Flashpoint Campaigns: Red Storm e il suo seguito Southern Storm. Certo, puoi anche entrare e toccare le cose, ma il gioco è progettato come una scena del crimine. Per vedere le impronte digitali serve avere attrezzature, per testare il DNA serve accesso a un laboratorio. E se vuoi cercare di capire la sequenza degli eventi, devi indagare sulla scena stessa. Il titolo richiede che tu sia a tuo agio con diversi suoi sistemi di gioco.

Anche se il gioco non usa tutte le sfumature di colore presenti nella cassetta degli attrezzi, penso che le cose importanti siano facili da vedere.

Flasphpoint Campaigns: Cold War è progettato con un forte focus sull'uso di filtri e comandi nell'interfaccia utente. Per fare un esempio chiaro, è importante vedere quanto lontano le tue truppe possono sparare, quanta altezza c'è in ogni esagono o il loro valore difensivo. Quando sovrappongi filtri come questi sopra il mondo, puoi avere una comprensione più profonda della simulazione. È l'equivalente di poter analizzare il sangue, trovare impronte digitali e comprendere il decorso di un crimine. Usando questi strumenti analitici, puoi prendere decisioni che si spera porteranno te e le tue forze alla vittoria nelle varie missioni o scenari della campagna.

Sono impressionato dal livello di dettaglio e dal nuovo motore di gioco flessibile. La maggior parte delle persone che legge questa recensione potrebbe ridere della grafica, soprattutto se non ha mai giocato a questi giochi prima. Tuttavia, ci sono stati cambiamenti e miglioramenti importanti al sistema sottostante. In particolare, sono colpito dalla capacità di utilizzare varianti storicamente accurate della guerra elettronica. È estremamente raro incontrare questa dimensione nei giochi, soprattutto quando riguarda la Guerra Fredda. Disturbare radio, radar e molto altro può aiutarti a vincere varie missioni.

Filtri, menù e informazioni sono necessari per prendere buone decisioni. All'inizio possono sembrare opprimenti, ma è facile filtrarli in base alle tue esigenze.

Il gioco è anche progettato in modo che tu prenda le decisioni e le tue truppe eseguano i tuoi comandi. Questo significa che non si micro-gestiscono i singoli carri armati, ma si spostano plotoni, reggimenti, brigate e altre divisioni di truppe che a loro volta combattono dove accade. La dimensione delle tue truppe varia a seconda dello scenario o della missione della campagna. Decidete come verrà utilizzata l'aeronautica, come verrà condotta la guerra elettronica e dove sparerà l'artiglieria. Per aiutarti, hai un sistema comportamentale che puoi impostare per ogni unità militare sotto il tuo comando. Se vuoi che i soldati scherminino il nemico e si spostino indietro, trincerati dove si trova o facciano qualcos'altro, puoi deciderlo in anticipo. Ricorda un po' i vecchi giochi di ruolo, ma invece di decidere il comportamento dei singoli personaggi in battaglia, plasmi il comportamento di migliaia di soldati.

Il mondo di gioco assomiglia a una mappa fatta a mano ed è diviso in un motivo a griglia, che a sua volta è suddiviso in esagoni. Ogni tipo di unità può riempire un esagono (il numero di soldati in ciascuna varia). Per gestire una campagna di successo, devi anche capire il mondo. I ponti possono essere distrutti, le colline possono essere usate come imboscate, l'artiglieria può bombardare aree strette con gas velenosi o altri tipi di munizioni. Esistono anche armi nucleari e altre varianti esotiche di sistemi d'arma. Tuttavia, raramente ti vengono dati come giocatore per smaltirli. Gli sviluppatori vogliono che tu guidi principalmente le truppe e combatta in modo convenzionale.

A seconda che tu assuma il ruolo di paese NATO o di paese all'interno del Patto di Varsavia, le tue forze appariranno diverse.

Tutte le azioni del gioco avvengono simultaneamente. Il sistema di questo gioco si chiama WEGO (We Go), il che significa che tutti danno ordini contemporaneamente. Poi, quando premi il pulsante round, tutti i giocatori sulla mappa muovono le truppe contemporaneamente. Secondo me è un sistema terribilmente buono per questa categoria di giochi. A seconda di cosa comportano i tuoi ordini, possono richiedere tempi diversi. Questo può ovviamente essere sfruttato sia da te che dal nemico. Devi analizzare il campo di battaglia, usare le tue truppe di ricognizione, guardare i documenti sulla situazione e su come cambiano le informazioni sul nemico.

Quello che hai qui è un gioco di strategia estremamente coinvolgente. Anche se si tratta di controllare punti sulla mappa o completare missioni con un certo limite di tempo, ti viene regalato un ambientazione divertente che ti fa riflettere. Il gioco non sembra accogliente se sei completamente nuovo al genere. Tuttavia, è piuttosto semplice far accadere le cose. Il grande problema per te, come principiante, è il flusso delle informazioni e la capacità di tradurre grandi quantità di informazioni, tutte elementi simili a un gioco in modo che ti favoriscano. Gli avversari controllati dal computer sono anche piuttosto bravi a prendere decisioni. Questo non significa che non si possa sfruttare e che sia imbattibile. A volte prende anche decisioni sbagliate. Ci sono diversi livelli di difficoltà che determinano quanto vedi o non vedi sulla mappa del mondo. Questo può essere utile per personalizzare l'esperienza.

Le informazioni fornite dal gioco possono essere scalate. Non è necessario leggere tutti i dettagli per ogni tipo di truppa. Puoi comunque giocare senza problemi.

Una delle mie missioni preferite è stata The Big Red One, su come la 1ª Divisione di Fanteria statunitense dovette mobilitare e affrontare l'avanzata del Patto di Varsavia nel territorio alleato della NATO nel continente europeo. Ciò che rendeva interessanti questi cinque scenari era come riuscivano a unire il panico che le truppe avrebbero dovuto sperimentare. Le tue forze devono costantemente ritirarsi strategicamente e combattere per più tempo, affinché la NATO possa portare tutta la sua forza e lanciare contrattacchi. Un altro momento saliente è stato un attacco al territorio francese in cui le mie truppe francesi sono costrette a schermare il nemico per poter contrattaccare. Ci sono anche scenari entusiasmanti con truppe aeree al centro o guerra chimica. In totale, ci sono oltre 100 scenari da giocare e molti richiedono un'ora o più. Il gioco è pieno di contenuti fantastici.

Ci sono anche alcune innovazioni che apprezzo in questo sequel. Tra le altre cose, le tue truppe possono utilizzare cannoni leggeri e granate leggere. Questo può essere usato per vedere meglio il nemico. Hai anche accesso a un buon sistema per sbarcare truppe con camion ed elicotteri. Questo non era possibile nel predecessore, ma ora puoi effettuare attacchi di precisione in modo diverso. Trovo anche l'interfaccia utente più pulita di prima ed è più facile trovare le informazioni di cui ho bisogno nei menu. Ci sono ovviamente alcune cose che gli sviluppatori possono fare per rendere i menu ancora più interessanti e leggibili, ma ci sono stati miglioramenti.

È facile selezionare più unità e creare percorsi o rotte per le tue truppe. Sia a terra che in aria.

Anche se il paesaggio sonoro è limitato, la grafica semplice, questa è un'esperienza complessa ed entusiasmante. Come per altri titoli di questo genere, la tua immaginazione riempie i dettagli delle immagini e degli audiovisivi. Durante le missioni, a causa delle tue decisioni si sviluppa una narrazione emergente. Le tue truppe e gli scontri diventano parte di un dipinto vivente. Leggere la narrazione di ogni scenario è una cosa, vederlo svolgersi a seconda delle proprie decisioni è un'altra tutt'altra. Mi piace che abbiano davvero cercato di ottenere mappe storicamente accurate della Germania. È fantastico poter leggere questi piani e dottrine militari negli archivi o nei libri di storia e vederli prendere vita qui.

Se sei come me e ti piace prendere un caffè con i tuoi vecchi giochi di strategia di guerra, qui c'è qualcosa da trovare. È ancora un'interpretazione di una terza guerra mondiale. Ma è ben fatto, basato su documentazione reale e fonti reali. Le tracce su cui è ambientato il titolo sono anch'esse storicamente accurate sotto molti aspetti. Ci sono sicuramente qualche errore di dettaglio occasionale, ma in superficie sembra davvero bello. Non sentivo il bisogno di raccogliere i miei libri polverosi. Per quanto riguarda la Guerra Fredda, penso che questa sia probabilmente una delle migliori della sua categoria. Adoro davvero che abbiano scelto di includere la guerra elettronica in questo titolo. È difficile da realizzare e non risulta così profondo come altri sistemi da gioco, ma funziona bene.

I menu sembrano peggiori di quanto siano in realtà. È estremamente chiaro cosa siano le cose, e se ti serve qualcosa, è abbastanza facile da trovare.

C'è anche una modalità multiplayer. È basato sul PvP, cosa che non mi interessa affatto. Tuttavia, è un sistema di gioco funzionale. Affronti un altro giocatore e il sistema WEGO riduce il tempo impiegato. Può essere divertente incontrare altre persone avendo tutti questi sistemi complessi. Tuttavia, va detto che il pubblico di questi titoli non è così numeroso. Potresti avere difficoltà a trovare partite e chi è appassionato di PvP in questi giochi è abile. Ovviamente, ci sono anche forum e opportunità per trovare giocatori al tuo livello. Tuttavia, non aspettarti che sia rifinito e facile da trovare come in Starcraft 2. Tecnicamente, c'erano occasionali problemi di sincronizzazione durante i test. In definitiva, potrebbe essere un'opzione in più oltre a un prodotto già ottimo.

Alzerò un dito di cautela se non siete abituati a questa scuola di giochi di strategia. Ci vuole tempo per padroneggiarlo, devi leggere molto, e i manuali di istruzioni sono molto dettagliati. Probabilmente vorrai una guida su YouTube e ce ne sono già diverse buone in giro. Dovrai anche conoscere un po' i simboli militari, per capire cosa è cosa. Non ti farà perdere tempo però. Ogni missione dura solo fino a un giorno nel gioco. Incontrerai sempre le cose interessanti in una volta, eppure i diversi percorsi sono sia vari che coinvolgenti.

A seconda di cosa ti serve, puoi applicare filtri sopra il mondo di gioco proprio come in un gioco Paradox.

È un chiaro miglioramento rispetto ai suoi predecessori e risulta un po' più rifinito e facile da aggiungere rispetto a quanto questi giochi normalmente permettono di sì. Flashpoint Campaigns: Cold War è una simulazione entusiasmante del comando delle truppe durante la Guerra Fredda. Certo, abbiamo già visto questa interpretazione in molti giochi. Solo quest'anno abbiamo persino visto Warno. Anche se le simulazioni su bersaglio possono sopravvalutare un po' le truppe sovietiche, sono comunque scenari con cui questi eserciti reali e i governi di entrambe le sponde della Cortina di Ferro hanno dovuto confrontarsi. Alla fine, sono più che soddisfatto e posso raccomandarti vivamente.

Tutti i tipi di truppe hanno autonomia e sono influenzati dal meteo, dall'ora del giorno e dalla disponibilità di carburante. Quasi tutto ciò che puoi immaginare è simulato in questo titolo.