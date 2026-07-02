Flask Anteprima Hands-On: Un autobattler eccentrico supportato da una personalità meravigliosamente unica e affascinante

Roguelike e autobattler. Oggi riempiono la casella di posta di un giornalista videoludico quasi quanto i deckbuilder di oggi, e anche se ci sono sempre giochi e sviluppatori che adottano un approccio diverso a questi generi, può essere difficile entusiasmarsi per loro. Flask era diverso, lo vedevo con un solo sguardo allo stile artistico, che viene dalla mente di John Kenn Mortensen, che mescola ogni sorta di strane e meravigliose influenze fantasy per creare qualcosa che sembra un brillante mix di Bakshi, Pratchett, Edward Gorey e Jim Henson.

Ma, fino a quando non ho giocato Flask, non ero sicuro se sarebbe stato solo una bella mano di vernice su qualcosa che ormai conosciamo fin troppo bene. Poi, quando ho messo le mani sul gioco, ho visto che aveva una scintilla brillante di personalità, che andava oltre il suo aspetto. Flask è un roguelike fantasy autobattle, ambientato in un mondo in cui si apre un portale verso un regno goblin, lasciando che ogni sorta di male fluisca attraverso di esso. Come uno dei tanti alchimisti che partono per sconfiggere la minaccia goblin e ottenere un sacco di bottino, i giocatori assumono il ruolo di una torre mobile che sparge la mappa, con una piccola squadra di omuncoli creata per esplorare le tossiche terre desolate dei goblin e combattere i mostri al loro interno. Invece delle carte, hai fiasche, snack e oggetti per potenziare i tuoi homunculi mentre ti avventuri in una dozzina di ambienti diversi, affrontando mostri e altri giocatori.

Come The Bazaar e altri autobattler che usano una funzione giocatore contro giocatore, Flask non ti fa combattere nessun altro in tempo reale, ma invece stai combattendo il fantasma della build di un altro giocatore che è arrivata a quel punto. Possono essere piuttosto forti indipendentemente dalla fase della partita, ma fortunatamente la sconfitta non significa la fine della tua avventura. Puoi addirittura perdere due volte contro gli altri sei alchimisti che affronterai, e comunque ottenere una vittoria, cosa che puoi provare mentre la demo appena rilasciata ti permette di giocare dall'inizio alla fine.

Qualcosa che in Flask è come ti permette e ti incoraggia ad essere adattabile. Fiaschette, oggetti e snack crescono di forza durante una partita, quindi anche se pensi di avere la build perfetta in questo momento, quando il negozio apre potresti decidere di buttare via tutto e cambiare completamente il modo in cui giochi. In Flask puoi optare per una build di upgrade più semplice, dove sostituisci le vecchie fiaschette con nuove con colori nuovi e sofisticati, ma puoi anche modificare lo stile di gioco che preferisci. Sono passato dall'avere un sacco di trappole con il mio Ladro a usare molte carte Catena, che si sono alternate a vicenda per causare danni devastanti in seguito.

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Flask è così facile divertirsi. Come qualcuno che ha visto molti autobattler ma non si è mai davvero interessato al genere, sento che questa è l'esperienza che mi stavo perdendo. Forse sono solo euforico per la carica di ego di aver vinto la mia prima partita con la squadra a Chop Chop guardando, ma ho trovato il gameplay così coinvolgente che ho tenuto gli sviluppatori in ostaggio per altri 30 minuti per poter finire quella run. Flask è uno di quei giochi in cui ti dici che ti connetterai solo per un giro o due, poi finirai per giocare finché il sole non ti trafigge le tende chiuse. Il suo mondo è strano e disgustoso a volte, ma così pieno di fantasy di decenni passati che è impossibile non innamorarsene se sei fan di uno degli artisti che ho menzionato all'inizio dell'anteprima.

Se dovessi notare una cosa in questo primo playtest di Flask, è che l'interfaccia può essere piuttosto difficile da decifrare a volte. La mappa e i pezzi di gioco sono splendidamente realizzati, ma quando entri in certi eventi non è subito chiaro cosa debba essere fatto o come uscirne. Per l'evento del riciclatore, ad esempio, devi mettere le fiaschette e gli oggetti nella bocca, cosa che non è chiara e potrebbe forse usare una piccola freccia. Basta che ci sia un momento in cui vieni trascinato dal flusso, e ovviamente questo aiuterà solo i nuovi giocatori. È sicuramente una piccola critica, ma un'interfaccia più chiara ti permetterebbe davvero di individuare quei pezzi d'arte che spuntano quando si aggirano sulla mappa o sullo schermo più ampio. Se questo compromette l'aspetto generale del gioco, però, direi di abbandonare il concetto di un'interfaccia più chiara, perché lo stile artistico di Flask è così impressionante e immersivo che vale la pena confondersi a certi punti.

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Flask ha già molti contenuti, e sembra che i sistemi siano stati così ben definiti che Chop Chop Games può semplicemente concentrarsi sull'aggiungere sempre di più col passare del tempo. Man mano che finalmente mi stanco di Slaying the Spire ancora e ancora, sento che Flask può colmare all'istante quel vuoto di tempo per me e per chiunque altro voglia indugiare in un regno fantasy che sembra richiamare i primi film e serie fantasy che ho visto e i libri che ho letto. La sua arte è vivida quanto il gameplay è coinvolgente, e anche se conosci abbastanza bene i generi da cui Flask è ispirato, c'è sempre una nuova miscela da preparare.